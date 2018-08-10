Ticaret hayatına 1971 yılında iki adet dokuma tezgâhı, 5 personel ve yıllık 10 ton havlu üretim kapasitesiyle havlunun ilk üretildiği yer olan Bursa’da başlayan üretim hikâyesi bugün; 122.000 metrekare kapalı alana sahip tesislerde, yıllık 14.000 ton pamuk ipliği, 10.000 ton havlu - bornoz ve 18.000.000 metre ev tekstili üretim kapasiteleriyle devam etmektedir.

Bursa Kapalı Çarşı’da 30 metrekare havlu mağazası ile başlayan perakende mağazacılık yolculuğu ise bugün; 14 alışveriş merkezi, 6 hipermarket, kendi AVM’leri dışında yer alan 4 departman mağaza, 147 ev tekstili mağazası ile sürmektedir. Özdilek, 9 şirketi, 24 markası, 8000’i aşkın çalışanı ile Türkiye’nin marka değeri yüksek ilk 100 şirketi arasında yer almaktadır.

ÖZDİLEK ÇALIŞMA SAATLERİ 2018

Özdilek hafta içi ve hafta sonları dahil olmak üzere genellikle sabah 09:00’dan akşam 23:00’a kadar açıktır.

ÖZDİLEK İLETİŞİM BİLGİLERİ 2018

Özdilek Holding Genel Müdürlüğü, Soğanlı Mahallesi İstanbul Caddesi No:343/3 Osmangazi - BURSA adresinde bulunmaktadır.

Özdilek Holding Genel Müdürlüğüne 0 224 219 60 00 numaralı telefon ya da 0 224 219 60 70 numaralı faks ve 0 533 788 16 16 numarasıyla WhatsApp uygulamasından kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

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