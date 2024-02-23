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        Haberler Spor Diğer Özel atlet Aysel Önder, dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı - Diğer Haberleri

        Özel atlet Aysel Önder, dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı

        2024 Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda yarışan özel sporcu Aysel Önder, kadınlar 400 metrede 57.54'lük derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalyaya ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 21:47 Güncelleme: 23.02.2024 - 21:47
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        Aysel Önder altını dünya rekoruyla aldı!
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        Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Fransa'nın Reims şehrinde devam eden şampiyonada Aysel Önder, 400 metreyi 57.54 saniyede koşarak Polonyalı Barbara B. Niewiedzial'a ait 58.12 saniyelik dünya rekorunu kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.

        Milli sporcular, organizasyonun ikinci gününde 2 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 8 madalya elde etti.

        İkinci günde madalya kazanan sporcular şöyle:

        Altın:

        Aysel Önder - 400 metre dünya rekoru

        Mustafa Yıldırım - Sırıkla yüksek atlama

        Gümüş:

        Mustafa Yıldırım - 60 metre engelli

        Mustafa Yıldırım - 5000 metre yürüyüş

        Fatma Damla Altın - Uzun atlama

        Reyhan Taşdelen - 60 metre engelli

        Bronz:

        Esra Bayrak - Uzun atlama

        Muhammet Atıcı - Gülle atma

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