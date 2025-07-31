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        Haberler Gündem Politika Özel: CHP'nin olmadığı yerden korkun | Son dakika haberleri

        Özel: CHP'nin olmadığı yerden korkun

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince Şile'de düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katıldı. Özel "CHP'nin olduğu yerden değil, olmadığı yerden korkun. Partinize güveniyor musunuz? Bana güveniyor musunuz? Özgür Özel'in olduğu, CHP'lilerin olduğu hiçbir yerde değil Cumhuriyet'in kolonlarını kesmek, kolonuna çivi çaktırırsak şerefsiziz." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 00:33 Güncelleme: 31.07.2025 - 00:33
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        Özel: CHP'nin olmadığı yerden korkun
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        Atatürk Meydanı'nda toplanan kalabalığa hitap eden Özel, son yerel seçimlerde Şile'de destan yazdıklarını belirterek, Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın haksız şekilde tutuklandığını söyledi.

        "BİR YERDE BİR YOLSUZLUK VARSA, YAPAN CHP'LİYSE DE ALLAH BELASINI VERSİN, AK PARTİ'LİYSE DE BELASINI VERSİN"

        Kabadayı'ya gizli tanıklarla iftira atıldığını öne süren Özel, "Bilhassa kendilerine soru sorulan herkesin, 'Başkan'ın bundan haberi yok.' dediğini gözümle gördüm. Şile'nin MHP'lisi, AK Parti'lisi, Özgür ortada. Hırsızın partisi olmaz. Büyük bir öz güvenle söylüyorum. Eğer bu operasyonda herhangi bir yerde bir yolsuzluk varsa, yapan CHP'liyse de Allah belasını versin, AK Parti'liyse de belasını versin." diye konuştu.

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        İktidara gelmeleri durumunda hırsızların, yolsuzların ve iftiracıların hesap vereceğini söyleyen Özel, devr-i sabık yaratmayacaklarını, AK Parti ve MHP üyeleriyle işleri olmadığını kaydetti.

        Özel, TÜRK-İŞ'in ağustos ayında meydanlara çıkacağını açıkladığını anımsatarak, eylem yapan işçi ve memurlarla birlikte olacaklarını, onlara sahip çıkacaklarını dile getirdi.

        "CHP'NİN OLDUĞU YERDEN DEĞİL, OLMADIĞI YERDEN KORKUN"

        "Terörsüz Türkiye" hedefine yönelik TBMM'de kurulacak komisyona değinen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Komisyon üzerinden 'Efendim CHP girmesin, korkarız kandırılır, öyle olur, böyle olur.'... Büyük bir öz güvenle Şile Meydanı'ndan sesleniyorum: CHP'nin olduğu yerden değil, olmadığı yerden korkun. Partinize güveniyor musunuz? Bana güveniyor musunuz? Özgür Özel'in olduğu, CHP'lilerin olduğu hiçbir yerde değil Cumhuriyet'in kolonlarını kesmek, kolonuna çivi çaktırırsak şerefsiziz."

        Orman yangınlarında asıl sorumlunun Orman Genel Müdürlüğü (OGM) olduğunu ancak iktidarın belediyeleri suçladığını savunan Özel, OGM'nin 29 bin kadrosunun boş durumda olduğunu öne sürdü.

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        ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın, Zengezur Koridoru'nun Amerikalı bir şirket tarafından işletilmesi teklifinde bulunduğunu aktaran Özel, şöyle devam etti:

        "Türkiye'nin Nahçıvan üzerinden Azerbaycan'la doğrudan geçişini sağlayan, Rusya, İran ve Çin ile olan ilişkilerde, Kafkaslar üzerinden Türkiye'yi güçlendiren, Türkiye'nin 'yumuşak güç' dediğimiz etkinliğini, kavgasız gücünü pekiştiren en önemli kanalken, nasıl oluyor da Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi, 'Bunu Amerikalı şirkete verin.' diyor. Trump, bunu tekrar ediyor."

        Özel, buradan bir kez daha uyarıda bulunduklarını belirterek, "Hem Azerbaycan'ın hem bizim hem Kafkaslar'daki tüm Türk Cumhuriyetlerinin menfaatlerini 100 yıllığına bir Amerikan şirketine satamazsınız. Sattırmayız, sattırmayacağız." dedi.

        İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarına işaret eden Özel, ortaya atılan iddialara karşın bir delil ve ispatın bulunmadığını savundu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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