        Haberler Gündem Politika Özel'den kutuplaşmaya karşı “birlik” çağrısı | Son dakika haberleri

        Özel'den kutuplaşmaya karşı “birlik” çağrısı

        Özgür Özel, Gazze'de yaşananları "soykırım" olarak nitelendirerek Türkiye'nin daha net bir tutum alması gerektiğini savundu; CHP'nin Filistin'de iki devletli çözüm ve bağımsızlık mücadelesine tarihsel desteğini yineledi, iç siyasette ise kutuplaşmaya karşı "birlik" çağrısı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 21:33
        Özel'den kutuplaşmaya karşı "birlik" çağrısı

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz CHP olarak, 1970’lerin başından beri Filistin meselesinde, Filistin’in birliği, bütünlüğü ve özgürlüğü ile Doğu Kudüs’te iki devletli bir yapının savunulmasını ve bağımsız Filistin için yürütülen mücadeleye hem diplomatik hem de insani desteği sağlayan bir partiyiz." dedi.

        Özel, partisinin Ankara il örgütünün Çankaya Belediyesinin Zübeyde Hanım Sosyal Tesisinde düzenlediği iftar programında yaptığı konuşmada, milletin CHP'li belediye başkanlarına gösterdiği teveccühün görmezden gelindiğini savundu.

        Ülkede bir kutuplaşma yaratmaya ve ramazandaki duyguları suistimal etmeye çalışanlar olduğunu ileri süren Özel, "Bir yandan kendi siyasi ciddiyetimizi, bizi var eden değerleri, Cumhuriyeti, onun en sağlam kolonlarını gözümüz gibi korumak, bir yandan da buradaki çatışma alanından siyasi çıkar bekleyenlerin heveslerini kursaklarında bırakmak durumundayız." diye konuştu.

        Özel, CHP’lilerin Anadolu’nun bütün renklerini, inançlarını, mezheplerini ve yaşam biçimlerini içinde barındıran, ülkenin bölünmez bütünlüğü, ay yıldızlı al bayrağı ve kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk sevgisinde birleşen kocaman bir aile olduğunu dile getirdi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        "ÇOK GÜZEL GÜNLERE OMUZ OMUZA, KOL KOLA YÜRÜMEYE KARARLIYIZ"

        Özgür Özel, "Biz, Türkiye olarak biriz, beraberiz. Ülkemizle, vatanımızla, milletimizle, bayrağımızla, Atatürk’ümüzle birlikte bundan sonraki süreçte Türkiye'nin yüzde 90-95'i olarak, bu büyük aile olarak aramıza nifak sokmaya çalışanlara, farklılıklardan kavga çıkarmaya çalışanlara, sürtüşmeden tansiyon, tansiyondan siyasi nema çıkarmaya çalışanlara karşı biz birbirimizi seviyoruz ve hep birlikte çok güzel günlere omuz omuza, kol kola yürümeye kararlıyız." ifadelerine yer verdi.

        "HEM DİPLOMATİK HEM DE İNSANİ DESTEĞİ SAĞLAYAN BİR PARTİYİZ"

        Gazze'de yaşanan gelişmelere vurgu yapan Özel, "Biz CHP olarak, 1970’lerin başından beri Filistin meselesinde, Filistin’in birliği, bütünlüğü ve özgürlüğü ile Doğu Kudüs’te iki devletli bir yapının savunulmasını ve bağımsız Filistin için yürütülen mücadeleye hem diplomatik hem de insani desteği sağlayan bir partiyiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Özel, İsrail'in Filistin'de büyük bir soykırım gerçekleştirdiğini vurgulayarak, "Buna, dünya da Türkiye de vermesi gereken en sert reaksiyonu doğru zamanda vermedi. Ortaya çıkan tabloda kimse masum değil." görüşünü paylaştı.

        Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na dair düşüncelerini dile getiren Özel, şunları kaydetti:

        "Aklı başında, gerçek Filistin dostu, Amerika'dan korkmayan, birtakım çıkar ilişkileri içinde olmayan ülkeler bu işe mesafe koydular. Maalesef Türkiye, Trump'ın, 'Başkanı ben olacağım' dediği bu yapıya dahil oldu. O yapı Gazze'den Filistinlileri sürecek, oraya oteller ve kumarhaneler dikecek, hidrokarbonları da Trump'a verecek planın yönetim yapısıdır."

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MEB genelgesi mesajı: Dertleri laiklik değil

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ramazan genelgesinin doğru olduğunu söyleyerek, "Dilinizin altındaki baklayı çıkarın. Kimse kusura bakmasın ama milletin hiçbir ferdi, milli ve manevi değerlerin öğretilmesinden rahatsız olmaz. Rahatsız olan varsa gitsin bu toprakla, milletle aidiyet...
