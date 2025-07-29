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        Haberler Bilgi Magazin Özel Ekip 2 filminin konusu nedir? Özel Ekip 2 oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Özel Ekip 2 filminin konusu nedir? Özel Ekip 2 oyuncuları kimler?

        Özel Ekip 2 (Antigang: La Relève) filmi, 29 Temmuz Salı akşamı TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmin senaryosu ve yönetmenliğini Benjamin Rocher üstlenmektedir. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Özel Ekip 2 filminin konusu nedir? Özel Ekip 2 oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Özel Ekip 2 filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 19:00 Güncelleme: 29.07.2025 - 19:00
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        Özel Ekip 2 filminin konusu nedir?
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        Özel Ekip 2 filmi, bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Film, emekli olmaya hazırlanan bir dedektifin, saldırıda hayatını kaybeden eşinin intikam alma hikayesini konu alıyor. Başrolünü usta oyuncu Jean Reno'nun üstlendiği film, 2023 yılında vizyona girdi. Peki, "Özel Ekip 2 filminin konusu nedir? Özel Ekip 2 oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

        ÖZEL EKİP FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Bir zamanların efsanevi Anti-Gang polisi Niels Cartier, sıra dışı yöntemleriyle tanınan cesur bir kahramandı. Ancak yıllar önce gerçekleşen bir operasyon feci şekilde sonuçlandı; hem görevden ayrılmasına hem de en büyük acısı olan karısının ölümüne yol açtı. O günden sonra hayatını geride bıraktı. Ta ki sekiz yıl aradan sonra aynı acımasız çete yeniden ortaya çıkana dek…

        Bu kez Niels'in tek hedefi var: Hesap sormak. Önüne kim çıkarsa çıksın, durmaya niyeti yok; isterse yanında öfke dolu, asi ruhlu 14 yaşındaki kızıyla birlikte patlayıcı bir ortaklık kurmak zorunda kalsın. İntikam zamanı geldi.

        ÖZEL EKİP FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Jean Reno. Rolü : Buren.

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        Caterina Murino. Rolü : Margaux.

        Alban Lenoir. Rolü : Cartier.

        Thierry Neuvic. Rolü : Becker.

        Oumar Diaw. Rolü : Manu.

        Stéfi Celma. Rolü : Ricci.

        Sébastien Lalanne. Rolü : Genoves.

        Jean-Toussaint Bernard. Rolü : Boulez.

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