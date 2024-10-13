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        Haberler Gündem Politika Özel: Erken seçim olmazsa Erdoğan aday olamaz | Son dakika haberleri

        Özel: Erken seçim olmazsa Erdoğan aday olamaz

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a erken seçim için yaptığı çağrıyı bir kez daha yineledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim olmaması durumunda bir kez daha aday olamayacağını savunan Özel, "Sayın Erdoğan seneye kasımda erken seçime varım demiyorsa ondan sonra bir daha erken seçim yapamayacak demektir. YSK'nın kararına göre bile ikinci dönemi ve bu dönemde 360 kişi oy vermeyecekse seçim öne alınamayacak ve aday olamayacak demektir. Madem ki erken seçimden kaçıyor adaya ihtiyacı var demektir." dedi. Özel, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağına yönelik de konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2024 - 13:02 Güncelleme: 13.10.2024 - 13:05
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        "Erken seçim olmazsa Erdoğan aday olamaz"
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Datça İlçe Başkanlığı ile Datça Belediye Başkanlığı'na ziyarette bulundu.

        Özel, katıldığı il başkanları toplantısında erken seçim ile partisinin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı yönünde açıklamalarda bulundu.

        "CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ERKEN SEÇİM YAPMAZSA ADAY OLAMAZ"

        Özel erken seçime ilişkin, "Sayın Erdoğan seneye kasımda erken seçime varım demiyorsa ondan sonra bir daha erken seçim yapamayacak demektir. YSK'nın kararına göre bile ikinci dönemi ve bu dönemde 360 kişi oy vermeyecekse seçim öne alınamayacak ve aday olamayacak demektir. Madem ki erken seçimden kaçıyor adaya ihtiyacı var demektir." dedi.

        Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmalarına yönelik de şöyle konuştu:

        "CHP'nin pek çok adayı olabileceğini, ön plandaki başarılı büyükşehir belediye başkanları başta olmak üzere birçok ifadeler kullanılıyor. Biz Ekrem Başkanımızla, Mansur Başkanımızla övünç duyuyoruz ama ikisinin de ortak ifadesi de şu: Bu bir tuzak, bizi erkenden aday tartışmasına çekmek, Türkiye'nin gündemini örtmek, kendi içlerindeki çatlakları ve çaresizlikleri gizlemek istiyorlar. Bizim bir aday sorunumuz yok. Günü gelince bütün üyelerimizle oturur adayın kimin olacağına hep birlikte karar veririz. Biz kendimize de birbirimize güveniyoruz. Peki AK Parti'nin adayı kim?"

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        #Özgür Özel
        #CHP
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