"Tüm partileri güç birliğine davet ediyoruz" CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'de gerçekleşen grup toplantısında konuştu. Özel, "Biz bu belediyeleri, sadece CHP'lilerin verdikleri oyla kazanmadık. İstanbul'da, İstanbul İttifakı'yla, Ankara'da dürüst insanlar Başkent'i yönetsin diye destek aldık ve kazandık. Biz tüm siyasi partileri, iş birliğine, güç birliğine davet ediyoruz" dedi

TBMM'de, CHP grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasına geçmeden önce partisine katılan 650 üyeye ilişkin rozet töreni yapıp, "CHP baba evidir, kapısı herkese açıktır. Buyurun gelin" dedi. Özel özetle şunları söyledi:

"Haftaya açıyla başladık. Pençe-Kilit Operasyonunda, PKK'lı teröristlerce 3 askerimiz şehit edildi. Şehitlerimize, Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletine başımız sağ olsun diyorum. Öğretmenler Günü vesilesiyle farklı görüşlerde de olsak sendika liderleriyle görüştüm. Şayet onlara verilen sözler, tutulmazsa, iktidara geldiğimizde o verilen sözleri öğretmenlerimiz için biz yapacağız.

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Bir grup arkadaşımız, Diyarbakır Barosu eski Başkanı Tahir Elçi'nin davası için Diyarbakır'da. Arkadaşımız Türkan Elçi'nin yüreğindeki ateş elbette sönmüyor. Bu olayla ilgili karanlıkta kalan her şeyin açığa çıkarılması için gereken her şeyi yapacağız.

CHP'li belediyeler, sosyal belediyeciliğin kitabını yazmaya devam ediyorlar. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptıklarına baktık. Çocuklar üşümesin diye bir kampanya var ve 200 bin aileye doğalgaz desteği veriyorlar, çocuklar üşümesin diye. Kışın en soğuk aylarında, 3 ay boyunca ailelere 500'er TL maddi yardım yapılıyor. Ayrıca kömür desteği veriyorlar.

Beslenme için her ay ailelere birer kilo et veriliyor. 2 yılda bu 24 kilo yapar. Mansur Yavaş, 200 bin aileye yani koca bir koçu boynuzundan tutup götürüp, çocukları yesin diye verdi. 918 köye, beldeye Ankara Büyükşehir Belediyesi internet desteği veriyor. 12 bin 500 öğrenciye otobüs abonmanı, 105 bin çocuğa bayram harçlığı veriyor.

Şimdi emekliye ikramiye konusu konuşuluyor. Tayyip bey bilmez, Mansur bey, 20 bin emekliye aylardır bin 250 TL veriyor. Bir kere daha bu desteği verdiğinde vaat edilen 5 bin TL'yi Mansur bey Ankara'da emeklilere vermiş olacak.

Eğer CHP'li belediyeleri seçerseniz, kurbanlık koyun kadar etten, çocuklara bayram harçlığına kadar, 81 kent ve bine yakın ilçede biz bunu yapacağız. Bu hizmetlere erişmek isteyen herkesi sosyal belediyecilik yapan CHP'li belediyelere oy vermeyi davet ediyorum.

Biz bu belediyeleri sadece CHP'lilerin oyuyla kazanmadık. İstanbul'da, İstanbul İttifakı'yla, Ankara'da dürüst insanlar Başkent'i yönetsin diye destek aldık ve kazandık. Biz işbirliğine tüm siyasi partileri, güç birliğine davet ediyoruz.