Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika "Tüm partileri güç birliğine davet ediyoruz" - CHP haberleri, Özgür Özel son dakika haberleri

        "Tüm partileri güç birliğine davet ediyoruz"

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'de gerçekleşen grup toplantısında konuştu. Özel, "Biz bu belediyeleri, sadece CHP'lilerin verdikleri oyla kazanmadık. İstanbul'da, İstanbul İttifakı'yla, Ankara'da dürüst insanlar Başkent'i yönetsin diye destek aldık ve kazandık. Biz tüm siyasi partileri, iş birliğine, güç birliğine davet ediyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 13:47 Güncelleme: 28.11.2023 - 14:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Tüm partileri güç birliğine davet ediyoruz"
        ABONE OL
        ABONE OL

        TBMM'de, CHP grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasına geçmeden önce partisine katılan 650 üyeye ilişkin rozet töreni yapıp, "CHP baba evidir, kapısı herkese açıktır. Buyurun gelin" dedi. Özel özetle şunları söyledi:

        "Haftaya açıyla başladık. Pençe-Kilit Operasyonunda, PKK'lı teröristlerce 3 askerimiz şehit edildi. Şehitlerimize, Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletine başımız sağ olsun diyorum. Öğretmenler Günü vesilesiyle farklı görüşlerde de olsak sendika liderleriyle görüştüm. Şayet onlara verilen sözler, tutulmazsa, iktidara geldiğimizde o verilen sözleri öğretmenlerimiz için biz yapacağız.

        REKLAM

        Bir grup arkadaşımız, Diyarbakır Barosu eski Başkanı Tahir Elçi'nin davası için Diyarbakır'da. Arkadaşımız Türkan Elçi'nin yüreğindeki ateş elbette sönmüyor. Bu olayla ilgili karanlıkta kalan her şeyin açığa çıkarılması için gereken her şeyi yapacağız.

        CHP'li belediyeler, sosyal belediyeciliğin kitabını yazmaya devam ediyorlar. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptıklarına baktık. Çocuklar üşümesin diye bir kampanya var ve 200 bin aileye doğalgaz desteği veriyorlar, çocuklar üşümesin diye. Kışın en soğuk aylarında, 3 ay boyunca ailelere 500'er TL maddi yardım yapılıyor. Ayrıca kömür desteği veriyorlar.

        Beslenme için her ay ailelere birer kilo et veriliyor. 2 yılda bu 24 kilo yapar. Mansur Yavaş, 200 bin aileye yani koca bir koçu boynuzundan tutup götürüp, çocukları yesin diye verdi. 918 köye, beldeye Ankara Büyükşehir Belediyesi internet desteği veriyor. 12 bin 500 öğrenciye otobüs abonmanı, 105 bin çocuğa bayram harçlığı veriyor.

        Şimdi emekliye ikramiye konusu konuşuluyor. Tayyip bey bilmez, Mansur bey, 20 bin emekliye aylardır bin 250 TL veriyor. Bir kere daha bu desteği verdiğinde vaat edilen 5 bin TL'yi Mansur bey Ankara'da emeklilere vermiş olacak.

        Eğer CHP'li belediyeleri seçerseniz, kurbanlık koyun kadar etten, çocuklara bayram harçlığına kadar, 81 kent ve bine yakın ilçede biz bunu yapacağız. Bu hizmetlere erişmek isteyen herkesi sosyal belediyecilik yapan CHP'li belediyelere oy vermeyi davet ediyorum.

        Biz bu belediyeleri sadece CHP'lilerin oyuyla kazanmadık. İstanbul'da, İstanbul İttifakı'yla, Ankara'da dürüst insanlar Başkent'i yönetsin diye destek aldık ve kazandık. Biz işbirliğine tüm siyasi partileri, güç birliğine davet ediyoruz.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Özgür Özel
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Melih Gökçek için tahliye kararı
        Melih Gökçek için tahliye kararı
        Alacak kavgası! Kadının boğazını makasla kesti!
        Alacak kavgası! Kadının boğazını makasla kesti!
        Kuzey Kore'de 67 yıl sonra bir ilk
        Kuzey Kore'de 67 yıl sonra bir ilk
        Galatasaray, Manchester United'ı ağırlayacak
        Galatasaray, Manchester United'ı ağırlayacak
        Vahşice darp edilen liselinin babası: Oğlumu zevk için öldürdüler
        Vahşice darp edilen liselinin babası: Oğlumu zevk için öldürdüler
        Ferdi'ye dev talip!
        Ferdi'ye dev talip!
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Fotoğraf çekmek istemişler! Kahreden an kamerada!
        Fotoğraf çekmek istemişler! Kahreden an kamerada!
        Okulda şiddet! 6 yaşındaki öğrenciyi havaya kaldırıp fırlattı
        Okulda şiddet! 6 yaşındaki öğrenciyi havaya kaldırıp fırlattı
        Semih Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Semih Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı!
        "4 yılda 30 bin yalan söyledi"
        "4 yılda 30 bin yalan söyledi"
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Anne ve 5 çocuğu ölmüştü! 'Ömrünü tamamlamış' araç...
        Anne ve 5 çocuğu ölmüştü! 'Ömrünü tamamlamış' araç...
        İşte 2023'ün kelimesi!
        İşte 2023'ün kelimesi!
        Hindistan'da tünelde mahsur kalanlar için yeni adım
        Hindistan'da tünelde mahsur kalanlar için yeni adım
        Futbolda Ponzi soruşturmasında Bakanlık devrede
        Futbolda Ponzi soruşturmasında Bakanlık devrede
        "İnsani aradan sonra saldırılar daha şiddetli olacak"
        "İnsani aradan sonra saldırılar daha şiddetli olacak"
        İzmir'de keşfedildi! Alzheimer'a karşı etkisi araştırılacak
        İzmir'de keşfedildi! Alzheimer'a karşı etkisi araştırılacak
        Asgari ücrette 20 yılda ne oldu?
        Asgari ücrette 20 yılda ne oldu?