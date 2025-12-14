Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM 118. Dönem ÖGG sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi sınavı sonuçları için nefesler tutuldu. Bugün gerçekleşen sınavda ter döken adaylar ''ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Adaylar, sınavdan aldıkları toplam puan, doğru-yanlış cevap sayıları ve başarı durumlarını detaylı şekilde görüntüleyebiliyor. Peki, 118. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
118. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi üzerinden erişime açılıyor. sınavın ardından sonuçlar, egm.gov.tr adresindeki Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı sonuç ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile sorgulanabiliyor. İşte, ÖGG sonuçlarının açıklanacağı tarih ve diğer tüm detaylar
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim Ve 94. Yenileme Eğitimi Sınavına Ait Sınav Kılavuzu'nda yer alan tarih bilgileri şu şekilde:
16.12.2025 Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarihtir.
17-19.12.2025 Adayların yazılı sınav sorularına itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.
26.12.2025 Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.
02.01.2026 Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.
05-07.01.2026 Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.
08.01.2026 Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.
ÖGG SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?
Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları https://onlineislemler.egm.gov.tr/ adresi üzerinden TC kimlik numarası, sınav adı, güvenlik kodu bilgileri girildikten sonra sorgulanabilecek.