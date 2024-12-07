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        Haberler Gündem Özel halk otobüsünde fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi; o anlar kamerada - Güncel haberler

        Özel halk otobüsünde fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi; o anlar kamerada

        Kayseri'de özel halk otobüsünde fenalaşan yolcu, şoför Özgür Uzun tarafından hastaneye yetiştirildi. O anlar, otobüsün araç içi kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 00:08 Güncelleme: 07.12.2024 - 00:08
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        Otobüste yolcu fenalaştı! O anlar kamerada
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        Talas- Erkilet seferini yapan Özgür Uzun'un kullandığı özel halk otobüsünde bulunan bir yolcu, akşam saatlerinde rahatsızlandı.

        Yolcuların uyarısı üzerine otobüs sürücüsü Uzun, yolcuyu hastaneye yetiştirdi. O anlar araç içi kamerasına yansıdı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, duyarlı sürücüyü tebrik ederek, "Bu tür davranışlar hepimize ilham kaynağı olmalı. İnsana verdiği değer ve duyarlılığı için şoförümüze ve bizi biz yapan değerlerimizi koruyan tüm ekip arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ederim. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraf: DHA

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