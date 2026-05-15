Özel ile görüşme iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklanıp sonra serbest bırakılan Hüseyin Kocabıyık ve eski Uşak Valisi olan eski eşi Funda Kaya'nın CHP lideri Özgür Özel ve Özkan Yalım ile yakın temasta olduğu iddia edilmişti.

Eski Uşak Valisi Funda Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kamuoyunda oluşturulmak istenen algının aksine, Sayın Özgür Özel ile hayatım boyunca herhangi bir görüşmem, buluşmam ya da birlikte yenilmiş bir yemeğim olmamıştır, olamaz da" ifadelerini kullandı.

Kaya şunları söyledi: "Hayatım boyunca devlet terbiyesiyle hareket etmiş, görev yaptığı her makamı milletimize hizmet sorumluluğu olarak görmüş bir kamu görevlisi oldum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu siyasi mücadeleye, milli duruşa ve dava bilincine inancım ve bağlılığım dün olduğu gibi bugün de tamdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın yolu yolumuz, davası davamızdır.

Bu duruşumun sorgulanmasına asla müsaade etmem. Beni Genel Müdür olarak da, Vali olarak da görevlendiren devlet iradesine aynı saygıyı bugün de taşımaktayım. Görevden alınmış olmam dahi devletime ve Sayın Cumhurbaşkanımıza duyduğum saygı ve bağlılıktan hiçbir şey eksiltmemiştir. Ayrıca kamuoyunda oluşturulmak istenen algının aksine, Sayın Özgür Özel ile hayatım boyunca herhangi bir görüşmem, buluşmam ya da birlikte yenilmiş bir yemeğim olmamıştır , olamaz da.. Kamuoyunun, şahsımı hedef alan maksatlı değerlendirmeler yerine gerçeklere itibar edeceğine inanıyorum."