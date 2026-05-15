        Özel ile görüşme iddiasına yalanlama | Son dakika haberleri

        Özel ile görüşme iddiasına yalanlama

        Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklanıp sonra serbest bırakılan Hüseyin Kocabıyık ve eski Uşak Valisi olan eski eşi Funda Kaya'nın CHP lideri Özgür Özel ve Özkan Yalım ile yakın temasta olduğu iddia edilmişti. Funda Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaları yalanlayıp, "Kamuoyunda oluşturulmak istenen algının aksine, Sayın Özgür Özel ile hayatım boyunca herhangi bir görüşmem, buluşmam ya da birlikte yenilmiş bir yemeğim olmamıştır, olamaz da" ifadelerini kullandı

        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 17:17 Güncelleme:
        Özel ile görüşme iddiasına yalanlama

        Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklanıp sonra serbest bırakılan Hüseyin Kocabıyık ve eski Uşak Valisi olan eski eşi Funda Kaya'nın CHP lideri Özgür Özel ve Özkan Yalım ile yakın temasta olduğu iddia edilmişti.

        Eski Uşak Valisi Funda Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kamuoyunda oluşturulmak istenen algının aksine, Sayın Özgür Özel ile hayatım boyunca herhangi bir görüşmem, buluşmam ya da birlikte yenilmiş bir yemeğim olmamıştır, olamaz da" ifadelerini kullandı.

        Kaya şunları söyledi: "Hayatım boyunca devlet terbiyesiyle hareket etmiş, görev yaptığı her makamı milletimize hizmet sorumluluğu olarak görmüş bir kamu görevlisi oldum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu siyasi mücadeleye, milli duruşa ve dava bilincine inancım ve bağlılığım dün olduğu gibi bugün de tamdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın yolu yolumuz, davası davamızdır.

        Bu duruşumun sorgulanmasına asla müsaade etmem. Beni Genel Müdür olarak da, Vali olarak da görevlendiren devlet iradesine aynı saygıyı bugün de taşımaktayım. Görevden alınmış olmam dahi devletime ve Sayın Cumhurbaşkanımıza duyduğum saygı ve bağlılıktan hiçbir şey eksiltmemiştir. Ayrıca kamuoyunda oluşturulmak istenen algının aksine, Sayın Özgür Özel ile hayatım boyunca herhangi bir görüşmem, buluşmam ya da birlikte yenilmiş bir yemeğim olmamıştır , olamaz da.. Kamuoyunun, şahsımı hedef alan maksatlı değerlendirmeler yerine gerçeklere itibar edeceğine inanıyorum."

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        CANLI | Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        "Necati bir umut evlenmemizi bekliyor"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
