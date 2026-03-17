        Haberler Gündem Güncel Özel, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı | Son dakika haberleri

        Özel, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Gazilerimizin, şehitlerimizin ailelerinin hukuklarını korumak, onlarla ilgili beklentileri yerine getirmek ve onları rahatsız edecek herhangi bir süreç olursa, onun karşısına dikilmek boynumuzun borcu." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 01:03 Güncelleme:
        CHP Genel Başkanı Özel, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Tesislerinde partisinin şehit aileleri ve gazilerle iftar programında yaptığı konuşmada, teşkilatları ve belediyeleriyle şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını belirtti.

        CHPnin şehit aileleri ve gazilerin sorunlarını çözmek için 18 kanun teklifi hazırlayarak TBMM'ye sunduğunu anımsatan Özel, tüm siyasi partilerin teklife destek vermesini istedi.

        Özel, teklifleri kabul edilmezse, iktidar olduklarında bunları Meclisten geçireceklerini söyledi.

        Buna ilişkin bir çatı kanun hazırlayacaklarını aktaran Özel, "Şehit aileleri ve gaziler, kısıtlama olmadan kamu ve özel hastanelerden tamamen ücretsiz yararlanacak. Protez ve tekerlekli sandalyede SGK kısıtlamaları ortadan kalkacak. Ucuzunun ödenmesi, fark talep edilmesi ya da pahalının bulunamaması gibi bahanelere asla sığınılmayacak. Gazilerimiz son teknoloji protez kullanacaklar. ABDdeki gazi hangi protezi kullanıyorsa, Anadolu'daki gazi aynı protezi kullanacak." diye konuştu.

        Özel, Türk milleti için iyi olan ne varsa, cesaretle savunacaklarını vurgulayarak, "Terörün bitmesi, bir daha şehit gelmemesi, anaların ağlamaması, yoksul evlere ateş düşmemesi için bu milletin bir beklentisi varsa, sorumluluk alırız. Biz, şehit aileleri ve gazilerin rızasının olmadığı, hayır dediği ya da gözlerinin içine bakamayacağımız hiçbir işin içinde olmadığımızı, olmayacağımızı söyledik." dedi.

        CHP'nin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna katılmasına yönelik eleştiriler olduğunu, buna karşın "Bizim olduğumuz değil, olmadığımız komisyondan korkun." dediklerini anımsatan Özel, şunları kaydetti:

        "Biz Türkiye'yiz. Ay yıldızlı al bayrak göndere çekilirken gırtlağı düğümlenenler, birlikte ağlayanlarız. Gazilerimizin, şehitlerimizin ailelerinin hukuklarını korumak, onlarla ilgili beklentiler varsa yerine getirmek ve onları rahatsız edecek herhangi bir süreç olursa, onun karşısına dikilmek boynumuzun borcu. Bu borcu sonuna kadar yerine getireceğiz."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        Lübnanlı annenin talebi: Bebeğimi Türkiye'ye götürün
