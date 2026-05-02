Özel, Sumud Filosu’na saldırıyı kınadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Soykırımcı İsrail yönetimi Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na alçakça bir saldırı düzenledi. Bu saldırıyı Erdoğan’ın, Trump ve Netanyahu ile birlikte oturduğu Gazze Barış Kurulu sahiplendi. Kurul resmi açıklamasında, Sumud filosundaki insanlara, 'gösterişçi aktivistler' derken, filoyu destekleyenlerin paylaşımlarına, 'iğrenç' nitelemesi yaptı. Ey Erdoğan, hep söyledim: Sizde asla Filistin hassasiyeti yok, sizde Trump korkusu var. O masadan kalkmadan, söyleyeceğiniz her söz riyakarlıktır, samimiyetsizliktir. O masa Gazze’yi işgal masasıdır. Türk milletini ve Filistinlileri daha fazla incitmeden o masadan kalkın. Trump’tan kokmayın Allah’tan korkun” ifadelerini kullandı.

