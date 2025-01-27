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        Haberler Gündem Politika Özel ve İmamoğlu, Ankara'da 3 saat görüştü | Son dakika haberleri

        Özel ve İmamoğlu, Ankara'da 3 saat görüştü

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 27.01.2025 - 23:57 Güncelleme: 27.01.2025 - 23:57
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        Özel ve İmamoğlu, Ankara'da 3 saat görüştü
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin haftalık grup toplantısında kayyum ve belediyelere açılan soruşturmalar sonrasında partisinin yol haritasını açıklayacak.

        Özel, grup toplantısı öncesinde, İmamoğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Saat 20.00 itibarıyla başlayan görüşme yaklaşık 3 saat sürdü.

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