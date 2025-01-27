Özel ve İmamoğlu, Ankara'da 3 saat görüştü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da bir araya geldi
Giriş: 27.01.2025 - 23:57 Güncelleme: 27.01.2025 - 23:57
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin haftalık grup toplantısında kayyum ve belediyelere açılan soruşturmalar sonrasında partisinin yol haritasını açıklayacak.
Özel, grup toplantısı öncesinde, İmamoğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Saat 20.00 itibarıyla başlayan görüşme yaklaşık 3 saat sürdü.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ