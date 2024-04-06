CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün gece Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk, İl Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını almasıyla ilgili olarak sosyal medya platformu X üzerinden bir mesaj yayınladı.

Hatay'ın sandıktaki iradesine günlerdir masa başı oyunlarla müdahale edilmektedir.



Başvurularımız sonuçlanmadan ve YSK kararını açıklamadan siyasi baskılarla haksızca ve hukuksuzca mazbata verilmiştir.



Bizler yarın saat 15.00’te YSK önünde olacağız.



Hatay'ın iradesine sahip… — Özgür Özel (@eczozgurozel) April 6, 2024

Özel mesajında şu ifadelere yer verdi:

"SAAT 15.00'DE YSK'NIN ÖNÜNDE OLACAĞIZ"

Hatay'ın sandıktaki iradesine günlerdir masa başı oyunlarla müdahale edilmektedir. Başvurularımız sonuçlanmadan ve YSK kararını açıklamadan siyasi baskılarla haksızca ve hukuksuzca mazbata verilmiştir. Bizler yarın saat 15.00’te YSK önünde olacağız. Hatay'ın iradesine sahip çıkmak isteyen herkesi barışçıl ve anayasal hak arayışı için YSK önüne çağırıyorum.