CHP Lideri Özel: Hatay'ın iradesine sahip çıkmak isteyen herkesi YSK'nın önüne çağırıyorum
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk'ün mazbatasını almasına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün gece sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda: "Başvurularımız sonuçlanmadan ve YSK kararını açıklamadan siyasi baskılarla haksızca ve hukuksuzca mazbata verilmiştir. Bizler yarın saat 15.00'te YSK önünde olacağız" ifadelerini kullandı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün gece Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk, İl Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını almasıyla ilgili olarak sosyal medya platformu X üzerinden bir mesaj yayınladı.
Özel mesajında şu ifadelere yer verdi:
"SAAT 15.00'DE YSK'NIN ÖNÜNDE OLACAĞIZ"
Hatay'ın sandıktaki iradesine günlerdir masa başı oyunlarla müdahale edilmektedir. Başvurularımız sonuçlanmadan ve YSK kararını açıklamadan siyasi baskılarla haksızca ve hukuksuzca mazbata verilmiştir. Bizler yarın saat 15.00’te YSK önünde olacağız. Hatay'ın iradesine sahip çıkmak isteyen herkesi barışçıl ve anayasal hak arayışı için YSK önüne çağırıyorum.
SOSYALİSTLER PARTİSİ LİDERLER ZİRVESİNE KATILDI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) Liderler Zirvesi'ne katıldı.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Bükreş'te, Avrupa'daki sol ve sosyal demokrat partilerin çatı partisi PES'in Liderler Zirvesi'ndeyiz. Avrupalı sosyal demokrat liderlerden önce bolca tebrik ve alkış aldık. Ardından Avrupa Parlamentosu seçimlerini ve sosyal demokrasiyi güçlendirmek için yapılacakları ele aldık."
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