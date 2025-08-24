Özer Çak yazdı: 3-4-1-2'de kime yer var?

Fenerbahçe, Benfica maçının ardından Kocaelispor karşısına çıktı. Portekizli teknik adam bu kez 4 değişiklik yaptı ama sistemini yine değiştirmedi ve 3-4-1-2 ile sahaya çıktı; Oosterwolde cezası sebebiyle sahada olamazken, Çağlar, İsmail, Oğuz ve Talisca şans bulan isimlerdi. Henüz 3. dakikada Çağlar Söyüncü’nün kendi yarı sahasından taşıdığı topla başlayan tehlike, Fenerbahçe'nin bu gece nasıl oynayacağına dair sinyalleri verdi. Çağlar öyle bir özgüvenle başladı ki sanki savunmacı değil hücum oyuncusuydu gibiydi. Nitekim açılış golünü de partneri Skriniar’a hazırladı.

Benfica maçının ilk yarısında kanatlarını hiç verimli kullanamayan Fenerbahçe, bu kez o problemi aşmış görünüyordu. Talisca’nın oyundaki varlığı ise pas oyununa çeşitlilik kattı. Orta alanda topu yöneten Brezilyalı, hücumdaki çeşitliliği artırırken, duran toplarda da farkını hissettirdi. Benfica karşısında duran toplarda Szymanski ile hiç üretken olamayan Fenerbahçe, bu kez duran toplarda daha korkutucu oldu. İlk 15 dakikada yüzde 82’lik topla oynama oranı, oyunun tamamen tek taraflı gittiğinin kanıtıydı ta ki dakikalar 22’yi gösterene kadar. O dakikadaya dek Fenerbahçe yarısını geçmekte zorlanan Kocaelispor, Petkovic’in serbest vuruşu ile skoru 1-1 yaptı. Çoğu kişinin gol olma ihtimalini düşük gördüğü pozisyonda bu gol İrfan Can Eğribayat'ın hanesine yazıldı. Fenerbahçe’nin artık baraj kurmayı bilen, konsantrasyon seviyesini koruyan üst düzey bir kaleciye ihtiyacı var.

İlk yarı boyunca oyuna hükmeden taraf yine de sarı-lacivertlilerdi. %71 topla oynama, rakip ceza sahasında 12 kez buluşma ve savunmadan gelen ekstra hücum katkısı öne çıkan detaylar arasındaydı. İkinci yarı da beklendiği gibi başladı: 51. dakikada Archie Brown sahneye çıktı ve skoru 2-1’e getirdi. Brown’un iştahı, Fenerbahçe’nin sol tarafını hareketlendirdi. Ardından sahneye yeniden Talisca çıktı. Oğuz Aydın’ın üst üste gönderdiği ortalarda doğru yerde doğru zamanda vardı ve farkı ikiye taşıdı.

68. dakikadan sonra yapılan değişiklikler oyunun ritmini biraz bozdu. Kocaelispor daha fazla alanda görünmeye başladı ama skoru değiştirmeye yetmedi. Yine de dikkate değer bir detay vardı: İrfan Can Kahveci… Benfica maçında olduğu gibi oyuna 80’den sonra girdi. Geçtiğimiz sezon fazla süre alamayan ve bu yaz kampında oldukça iyi görünen İrfan’ın kaderi sanki yine aynı olacak gibi duruyor.