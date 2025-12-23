Habertürk
        Özer Çak yazdı: Derbide maskeler düştü!

        Özer Çak yazdı: Derbide maskeler düştü!

        Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu ilk maçında derbide konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1 yenilen Fenerbahçe, kupaya mağlubiyetle başladı. HT Spor Editörü Özer Çak, karşılaşmayı değerlendirdi

        Giriş: 23.12.2025 - 23:36 Güncelleme: 23.12.2025 - 23:36
        Özer Çak yazdı: Derbide maskeler düştü!
        Fenerbahçe, 17 haftalık lig maratonunu namağlup tamamladıktan sonra devre arasının hemen ardından Türkiye Kupası’nda Beşiktaş karşısına çıktı ve Afrika Kupası, cezalılar, sakatlar ile izinli oyuncuların yokluğunda oldukça eksik bir kadroyla sahadaydı.

        Karşılaşmaya topa sahip olarak başlayan sarı-lacivertliler, oyunun kontrolünü elinde tutmasına rağmen ilk 20 dakikalık bölümde rakip ceza sahası çevresinde etkili pozisyonlar üretmekte zorlandı. Beşiktaş ise 33. dakikaya kadar kaleye yaklaşamazken yalnızca bir isabetsiz şutla oynadığı bölümde Cerny’nin sahneye çıkmasıyla 1-0 öne geçti.

        Bu golün ardından Fenerbahçe baskısını artırdı ve 42. dakikada VAR uyarısı sonrası kazanılan penaltıyı Asensio’nun gole çevirmesiyle skor 1-1’e geldi. İlk yarıda genel oyun üstünlüğü Fenerbahçe’de olmasına rağmen sarı-lacivertliler kalesinde gördüğü ilk ciddi tehlikeyi gol olarak yaşadı, ardından hızlı bir reaksiyon verse de özellikle Oğuz Aydın’ın performansı soru işaretleri yarattı. Böylesine eksik bir kadroda forma şansı bulan bir oyuncu için bu maç önemli bir fırsatken, Oğuz Aydın ilk yarıda beklentilerin altında kalan isimler arasındaydı. İkinci yarıya da topa sahip olarak başlayan Fenerbahçe, bu kez ilk dakikalarda kalesinde 2-3 tehlikeli pozisyon gördü.

        Buna rağmen oyunun büyük bölümünü üstün oynayan sarı-lacivertliler, tıpkı ilk yarıda olduğu gibi rakibin nadir geliştirdiği ataklardan birinde 90+1. dakikada yine Cerny’nin golüne engel olamadı. Lige verilen araya 17 maçlık yenilmezlik serisiyle giren Fenerbahçe, kupa mücadelesine de rakibi gibi eksiklerle çıkarken sahadaki oyun ve mücadele seviyesi fena değildi ancak skor tabelasında 2-1 yazınca ortaya konan çabanın karşılığı kalmadı. Elbette bu maç sonunda Fenerbahçe için kaybedilmiş büyük bir tablo yok fakat derbiler her zaman özeldir ve sonuçlar daha fazla sorgulanır.

        Kadrolar ne kadar eksik olursa olsun bazı oyuncuların bu maçtan sonra şapkayı önüne koyması gerekiyor. Fenerbahçe taraftarı Szymanski’nin formsuzluğuna bir ölçüde alışmış durumda ancak buna Oğuz Aydın ve Kerem Aktürkoğlu gibi isimlerin de eklenmesi, eleştirilerin kaçınılmaz olmasına neden oluyor. Ligde namağlup ilerlenmesi Kerem Aktürkoğlu’nun inişli çıkışlı performansını gölgede bıraksa da böylesi maçlarda bu defolar daha net ortaya çıkıyor. Lige verilen arada bu oyuncuların mutlaka toparlanması şart, aksi hâlde şampiyonluk yolunda tribünlerden yükselen ıslıklar kaçınılmaz olur.

