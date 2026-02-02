Özer Çak yazdı: İki kritik dokunuş bir galibiyet!

Fenerbahçe, Süper Lig’de Göztepe ile berabere kaldığı, ardından UEFA Avrupa Ligi’nde Aston Villa mağlubiyeti ve FCSB beraberliği yaşadığı, Galatasaray’ın ise kazandığı oldukça kritik bir haftanın sonunda Kocaeli’de zorlu bir deplasmana çıktı. Hem puan tablosu hem de psikolojisi açısından sarı-lacivertliler için hata payının neredeyse sıfıra indiği bir maçtı. Domenico Tedesco, Avrupa’daki son resmi karşılaşmaya göre Kocaelispor karşısında beş değişikliğe gitti; Çağlar Söyüncü, Fred, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu ve Nene’yi kulübeye çekti.

Ancak yapılan bu rotasyonun sahaya yansımasının olumlu olması beklenirken Fenerbahçe adına hiç de olumlu olmadı. Mücadele tahmin edilenden de zor başladı. İlk 30 dakikalık bölümde topu büyük ölçüde rakibine bırakan, hücumda neredeyse hiçbir varlık gösteremeyen, rakip ceza sahasında yalnızca iki kez topla buluşabilen bir Fenerbahçe izledik. Buna karşılık Kocaelispor, bu süreçte Fenerbahçe kalesine defalarca yaklaştı ve tehlikeli sayılabilecek pozisyonlar üretmeyi başardı. Sarı-lacivertliler adına ilk yarı, oyun anlamında son haftaların belki de en zayıf performanslarından biriydi.

Tam da bu tablo içinde, ilk yarının uzatma dakikalarında Marco Asensio sahneye çıktı. 45+1'de attığı şık golle Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren İspanyol yıldız, sadece bir gol değil, belki de sezonun kaderini etkileyebilecek bir an yarattı. Çünkü bu gol, Fenerbahçe'nin sahada hiçbir şey üretemediği bir 45 dakikanın sonunda adeta can simidi oldu. İkinci yarıya da etkili başlayan taraf yine Kocaelispor'du. 56. dakikada Petkovic ile yakalanan net pozisyonda Ederson'un yaptığı kurtarış, maçın kırılma anlarından biri olarak kayıtlara geçti. Öyle bir müdahaleydi ki, sezon sonunda Asensio'nun golü kadar kritik bir değer taşıyacağı şimdiden söylenebilir. Bu pozisyonun ardından 1-0'ın verdiği rahatlıkla Fenerbahçe oyunu biraz daha dengelemeyi başardı. Dakikalar 75'i gösterdiğinde ise Semedo'nun büyük mücadelesi sonucu Nene ile gelen ikinci gol, maçın fişini çekti. Üstelik bu gol, Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki ilk isabetli şutuydu.