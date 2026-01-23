Habertürk
        Özer Çak yazdı: Skor yok, mücadele var!

        Özer Çak yazdı: Skor yok, mücadele var!

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği İngiliz ekibi Aston Villa'ya 1-0 kaybetti. HT Spor Editörü Özer Çak, karşılaşmayı değerlendirdi

        Giriş: 23.01.2026 - 00:26 Güncelleme: 23.01.2026 - 00:26
        Özer Çak yazdı: Skor yok, mücadele var!
        Son haftaların en formda takımlarından biri olan Fenerbahçe, Süper Kupa’daki derbi zaferi, Türkiye Kupası’nda aldığı galibiyet ve ligde geriden gelerek kazandığı maçın verdiği moralle Aston Villa karşısına çıktı. Sakatlıklar ve statü gereği oynayamayan oyuncuların fazlalığı dikkat çekerken, karşılaşma öncesi en büyük sürpriz Talisca’nın maça yedek başlaması oldu.

        Hem Fenerbahçe hem de Aston Villa mücadeleye temkinli bir oyun anlayışıyla başladı. Sarı-lacivertlilerde ilk 10 dakikada İsmail Yüksek ve Skriniar öne çıkan isimler olurken, maçın ilk bölümünde Fenerbahçe topa sahip olma konusunda belirgin bir üstünlük kursa da savunmada ciddi açıklar verdi ve kalesinde birden fazla tehlike yaşadı. Bu baskının sonucu olarak 25. dakikada golü kalesinde gören Fenerbahçe, ilk yarım saatlik bölümde kağıt üzerinde topa hükmeden taraf olsa da oyun temposundan oldukça uzaktı.

        REKLAM

        Yürüyerek yapılan, hızdan ve derinlikten yoksun ataklar çoğu zaman kaleye dahi gidemeden sonlandı. İlk 45 dakikada üretkenlik ve tempo problemi yaşayan sarı-lacivertliler, topu kaybettiklerinde geriye dönüşlerde de yetersiz kaldı ve rakibine geniş alanlar bıraktı. Bu tablo 1-0’lık skoru adeta kaçınılmaz kılarken, farkın daha da açılmaması Fenerbahçe adına bir şanstı. İkinci yarıda 55. dakikada Tedesco’nun yaptığı hamlelerle Semedo ve Nene oyundan çıkarken Yipit Efe ve Talisca sahaya girdi.

        Bu değişikliklerin ardından Fenerbahçe oyunu rakip yarı sahaya yıktı ancak Talisca ve Kerem Aktürkoğlu ile yakalanan net fırsatlar değerlendirilemedi. Baskısını artıran sarı-lacivertliler 75. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun golüyle beraberliği yakaladı ancak VAR incelemesi sonrası gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Maçın son bölümünde Fenerbahçe büyük bir mücadele ortaya koydu, çok sayıda gol pozisyonu buldu fakat bunları skora yansıtmayı başaramadı. İlk yarıdaki kötü oyununu ikinci yarıda telafi eden sarı-lacivertliler, Premier Lig’de zirve yarışının içinde olan güçlü bir rakibe karşı karşılaşmanın son bölümünü tek kale oynadı.

        Üç puanı hanesine yazdıramadı ama ortaya koyduğu mücadeleyle son düdükte alkışı hak etti. Bu mağlubiyet Fenerbahçe’den çok şey götürür mü? Hayır, doğru dersler çıkarıldığı ve yanlışlara zamanında müdahale edildiği sürece. Ancak bu tür zorlu maçlarda oyun temposunu artırmanın şart olduğu bir kez daha görüldü; sadece topa sahip olmak galibiyet için yeterli olmuyor. Yine de takımın son ana kadar savaşması, Fenerbahçe adına geleceğe dair umutları canlı tutuyor.

