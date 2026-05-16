Özge Özacar'dan Cannes çıkarması
79'uncu Cannes Film Festivali'ne giden Özge Özacar, Dua Lipa'nın özel davetine katıldı. Oyuncu, ardından 'Karma' filminin gösteriminin kırmızı halısında yürüdü
Giriş: 16 Mayıs 2026 - 19:36 Güncelleme:
Yalnızca sinemanın değil, küresel moda ve sanat dünyasının da kalbinin attığı, kırmızı halısıyla zarafetin ve görkemin sınırlarını çizen Cannes Film Festivali, dünyanın birçok yerinden ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor.
Bu yıl 79'uncusu düzenlenen festivale; Demet Özdemir, Sümeyye Aydoğan, Hande Erçel, Seda Bakan ve Özgü Namal gibi Türkiye'den de pek çok ünlü isim katıldı.
Son olarak oyuncu Özge Özacar, Cannes'a gitti. Özacar, festival kapsamında Dua Lipa’nın özel davetine katıldı.