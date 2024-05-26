Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Özge Özacar: Farklı bir gözle bakılmalı - Magazin haberleri

        Özge Özacar: Farklı bir gözle bakılmalı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Görkem' karakterine hayat veren Özge Özacar, Cannes Film Festivali'nde ABD'li oyuncu Adrien Brody ile sohbet etme olanağı bulmuştu. Türkiye'ye dönen Özcar, festivali "Hepimiz becerikli kadınlarız, ne kadar çok böyle yerlerde var olursak ve 'Biz buradayız' dersek memleketimiz için daha iyi olur, festival ortamlarına ben başka bir gözle bakılmasını gerektiğini düşünüyorum" sözleriyle değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2024 - 10:02 Güncelleme: 26.05.2024 - 10:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Özge Özacar, Bebek'teydi. Taksi beklerken objektiflere yansıyan Özacar, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        2

        "HEPİMİZ BECERİKLİ KADINLARIZ"

        Geçtiğimiz günlerde Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes şehrinde bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali'ne katılan Özge Özacar, festival için "Cannes çok güzel geçti, hepimiz becerikli ışıl ışıl kadınlarız, ne kadar çok böyle yerlerde var olursak ve 'Biz buradayız' dersek memleketimiz için daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

        3

        "KENDİ İŞİMİ DOĞRU YAPMAKLA MÜKELLEFİM"

        Özge Özacar ayrıca; "Festival ortamlarına ben başka bir gözle bakılmasını gerektiğini düşünüyorum, bizler daha iyi işler üretebilmek için orada yer almaya çalışıyoruz iyi ki de gittik, bence daha fazla oyuncu orada olmalı, her zaman yorumlar ve eleştiriler gelebilir, ben kendi işimi doğru yapmakla mükellefim" dedi.

        4

        ADRIEN BRODY İLE SOHBET ETMİŞTİ

        Öte yandan Özge Özacar, Cannes'da 2002 yapımı 'The Pianist' filmiyle 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Oscar ödülü alan Adrien Brody ile sohbet etme olanağı bulmuştu. Özacar, duygularını; "Zamanımızın en büyük ilham kaynağı! Yaşayan efsane" sözleriye dile getirmişti.

        #özge özacar
        #Cannes
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yurdun büyük bölümü sağanak yağışlı!
        Yurdun büyük bölümü sağanak yağışlı!
        Cimbom, Konya'da şampiyonluk peşinde!
        Cimbom, Konya'da şampiyonluk peşinde!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        İş yerine ses bombalı saldırı
        İş yerine ses bombalı saldırı
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Geçmişinin peşine düştü
        Geçmişinin peşine düştü
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        Tarlalarından dönen karı kocaya tüfekli saldırı
        Tarlalarından dönen karı kocaya tüfekli saldırı
        Türkan Şoray itirafı
        Türkan Şoray itirafı
        Şanlıurfa'da sel! Her şey yarım saatte oldu
        Şanlıurfa'da sel! Her şey yarım saatte oldu
        Mert Hakan Yandaş'a indirim
        Mert Hakan Yandaş'a indirim
        Çalıştığı yeri soydu!
        Çalıştığı yeri soydu!
        Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı: HÜRJET
        Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı: HÜRJET
        İsrailliler sokakları doldurdu
        İsrailliler sokakları doldurdu
        Firari sanığı, jandarma saklandığı evde yakalandı
        Firari sanığı, jandarma saklandığı evde yakalandı
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        İsrailli askerden isyan tehdidi
        İsrailli askerden isyan tehdidi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı