Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        HT Kulup
        Dünyadan
        Televizyon
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Özge Özacar: Âşık oldum - Magazin haberleri

        Özge Özacar: Âşık oldum

        Özge Özacar, Venedik Film Festivali'nde katıldığı bir davette dikkatleri üzerine çekti. Özacar, "Venedik, hayallerimin çok çok ötesinde. Şehrin enerjisi harika, âşık oldum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2023 - 12:29 Güncelleme: 02.09.2023 - 12:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Âşık oldum"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Özge Özacar, Venedik Film Festivali'nde 'Ferrari' adlı filmin galasına katıldı.

        Festivalin ikinci gününde şehir gezisine katılan Özge Özacar, “Venedik, hayallerimin çok çok ötesinde. Şehrin enerjisi harika, âşık oldum. Sadece film festivali aksıyla değil ,sanatın bir çok aksıyla buluşma imkânım oldu. Şehrin her yerinde bienal aktivitesi var ve bu beni şehirle daha çok bütünleştiriyor. Yoğunluğa rağmen çok dingin bir şehir çok sevdim” dedi.

        Özge Özacar, katıldığı bir davette de bütün dikkatleri üzerine çekti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #özge özacar
        #Venedik Film Festivali
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Korhan Berzeg'i arama çalışmasında flaş gelişme! Tina hep eve döndü!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmasında flaş gelişme! Tina hep eve döndü!
        Bıçaklı saldırgan marketi bastı! Ölümüne arkadaş!
        Bıçaklı saldırgan marketi bastı! Ölümüne arkadaş!
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Bu nasıl öfke? Yaralıyı ambulansta öldürdü!
        Bu nasıl öfke? Yaralıyı ambulansta öldürdü!
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Yüzde 38 arttı
        Yüzde 38 arttı
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        DSÖ açıkladı! Covid-19 vakalarında dünya genelinde artış!
        DSÖ açıkladı! Covid-19 vakalarında dünya genelinde artış!
        Otomobili ahşapla kapladılar!
        Otomobili ahşapla kapladılar!
        Eğlenmek için düğüne gitti... 'Maganda' arkadaş düğünde öldürdü!
        Eğlenmek için düğüne gitti... 'Maganda' arkadaş düğünde öldürdü!
        Gizemli manastır kurtarılmayı bekliyor
        Gizemli manastır kurtarılmayı bekliyor
        Sokakta tartıştığı kadınlara ateş açtı! 2 ölü, 1 yaralı
        Sokakta tartıştığı kadınlara ateş açtı! 2 ölü, 1 yaralı
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Aylık kazancı 1 milyon TL'ymiş! Randevulu muskaya gözaltı!
        Aylık kazancı 1 milyon TL'ymiş! Randevulu muskaya gözaltı!
        Eş katili! Almanya'da baltayla, Türkiye'de silahla
        Eş katili! Almanya'da baltayla, Türkiye'de silahla
        Vergi net asgari ücreti etkiler mi?
        Vergi net asgari ücreti etkiler mi?
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Finaldeyiz!
        Finaldeyiz!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu