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        Haberler Magazin Özge Özpirinçci: Bir çocuk için en önemli şey birbirini seven anne baba - Magazin haberleri

        Özge Özpirinçci: Bir çocuk için en önemli şey birbirini seven anne baba

        Mercan adında bir kızları bulunan Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, ebeveynlikle ilgili samimi açıklamalarda bulundu; "Bir çocuk için en önemli şey birbirini seven bir anne - baba bence. Böyle büyüyen çocuklar sevgiyle büyüyor ve çok güzel bir vatandaş oluyor. Keşke bütün çocuklar böyle büyüyebilse"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2024 - 08:27 Güncelleme: 17.05.2024 - 08:27
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Özge Özpirinçci - Burak Yamantürk çifti, katıldıkları bir etkinlikte objektiflere yansıdı.

        Mercan adında bir kızı bulunan ve annelik hakkında konuşan Özge Özpirinçci; "Anne olmak zor. Oyunculuk daha kolay. Bazen kızım da benimle sete geliyor. Zorluk dediğim de şu yani; hayatında bazı öncelikler değişiyor. Arkadaşlarınla akşam çıkacaksın ama kızınla beraber yemek yiyorsun. Bu durum çok daha güzel gelebiliyor. Arada arkadaşlarıma da vakit ayırıyorum ama kızımla geçirdiğim vakitten çok keyif alıyorum" dedi.

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        "MERCAN ÖNCE 'BABA' DEDİ"

        Özge Özpirinçci, eşi Burak Yamantürk ile "Önce 'Anne' mi dedi, yoksa 'Baba' mı dedi?" diye kendi aralarında ufak bir sürtüşme yaşadı. Ardından göz kırpan Özpirinçci; "Aynen önce 'Baba' dedi" ifadelerini kullanıp gülümsedi. Yamantürk ise "Önce 'Baba' dedi sonra demedi bir daha" dedi.

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        "BİR ÇOCUK İÇİN EN ÖNEMLİ ŞEY BİRBİRİNİ SEVEN ANNE BABA"

        Kızı Mercan'dan bahsetmeye devam eden Özge Özpirinçci, "Şimdi evden çıkarken 'Bize yanaklarını ver öpelim' dedik, bizi öpüştürdü. Bir çocuk için en önemli şey birbirini seven bir anne baba bence. Böyle büyüyen çocuklar sevgiyle büyüyor ve çok güzel bir vatandaş oluyor. Keşke bütün çocuklar böyle büyüse. Mercan o konuda çok şanslı bir çocuk" dedi.

        #Özge Özpirinçci
        #Mercan Yamantürk
        #Burak Yamantürk
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