Özge Özpirinçci kimdir?
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Özge Özpirinçci kimdir? Kadın dizisi oyuncusu Bahar Çeşmeli kimdir?

Özge Özpirinçci, Kadın dizisinde Bahar Çeşmeli karakterini canlandırıyor. Kadın dizisinin sevenleri oyuncuların hayat hikayelerini merak ediyorlar. Peki, Kadın dizisinde rol alan Özge Özpirinçci kimdir, kaç yaşında?

03.10.2018 - 16:02 | Güncelleme:

FOX TV ekranların sevilen dizisi Kadın yeni bölümleriyle birlikte seyircileriye buluşmaya devam ediyor. Kadın dizisinde başarısıyla dikkat çeken oyuncu Özge Özpirinçci'nin hayat hikayesini düzenledik. Peki, Kadın dizisi oyuncusu Özge Özpirinçci kimdir, kaç yaşında ve nereli? 

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ KİMDİR?

Özge Özpirinçci, 1 Nisan 1986'da İstanbul'da doğdu. Daha sonra Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümünden 2008yılında mezun oldu. Annesi İngilizce öğretmenidir. İlk olarak Cesaretin Var mı Aşka ve Kavak Yelleri dizilerinde oynadı. Ayrıca Eti Browni ve Algida Cornetto reklamlarında da oynadı. Şirin yüzü ve sempatik oyunculuğu ile iyi iş çıkaran genç oyuncu Kavak Yelleri dizisinde uçuk kaçık ama bir o kadar da duyarlı kanser hastası bir kız olan Ada'yı canlandırmaktaydı. Bu dizide beş bölüm oynadı. Show TV'de yayınlanan duygusal, dram gençlik dizisi Melekler Korusun'da İpek Taşkır adlı üniversite öğrencisi bir karakteri başarıyla oynadı. Dizi 73. Bölümü ile son kez ekranlarda görüldü. Özpirinçci, ayrıca 2010 yılında vizyona giren Zülfü Livaneli'nin yönettiği Veda filminde Fahriye Hanım karakterini oynamıştır.

Ayrıca 2010'da Show TV kanalında yayınlanan ve 11. Bölümü ile yayınından kaldırılan Deli Saraylı isimli dizide altı dil bilen "Dilruba" karakterini canlandırmaktaydı. Anadolu Kartalları filminde Üstteğmen Ayşe Dinçer'i canlandırdı. ATV'de yayınlanan Al Yazmalım dizisinde ise baş rol olan Asiye karakterini oynamıştır ve TRT Okul'da yayınlanan Toplu Hayat adlı programda sunuculuk yaptı. Kayıp filminde de rol almıştır. Aramızda Kalsın adlı dizide Görkem karakterini canlandırmıştır. 2014 yılında çekilen Karışık Kaset filminin başrol oyuncusu İrem karakterini canlandırmıştır. 2015 yılı Şubat ayında başlayan Aşk Yeniden dizisinde Zeynep karakterini canlandırmaktadır. 29 Kasım 2015 akşamı gerçekleştirilen 42. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Komedi Oyuncusu ödülünü kazanmıştır. 

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ'NİN KADIN DİZİSİNDEKİ ROLÜ

Küçük yaşta annesi tarafından terkedilmiş ve babası tarafından büyütülmüştür. Sarp’la tanıştığında mutluluğu bulur ve onunla bir aile kurar ancak Sarp’ın hayatını kaybetmesinden sonra iki çocuğunu tek başına büyütmek zorunda kalır. Yaşadığı bu felakete rağmen Bahar mücadeleci ruhunu kaybetmez ve bütün hayatını çocuklarına adar. Sarp’a olan aşkı ise yüreğinde kanayan bir yaradır ve başka birini sevmeyi aklından bile geçirmez. Yirmi yılın sonunda karşılaştığı annesine karşı ise kalbi kırıktır.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ'NİN FİLMOGRAFİSİ

2008 Eti Browni
2008 Cornetto
2009 Coca-Cola
2009 Turkcell
2011 Vestel
2015 Coca-Cola Zero

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ'NİN ROL ALDIĞI DİZİLER

2007-2011 Cesaretin Var mı Aşka Ebru  
2008 Kavak Yelleri Ada  
2009-2010 Melekler Korusun İpek Taşkır Üstündağ  
2010 Deli Saraylı Dilruba  
2011-2012 Al Yazmalım Asiye  
2012 Ağır Roman Yeni Dünya Zehir Ahu  
2013 Tatar Ramazan Alin Terziyan  
2014 Aramızda Kalsın Görkem  
2015-2016 Aşk Yeniden Zeynep Taşkın
Şekercizade		  
2017 Kadın Bahar Çeşmeli
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