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28 yaşındaki Özge Sevinç’in şüpheli ölümündeki sırlar "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programında ele alınarak ortaya çıktı. Ancak Tüm Türkiye’nin günlerdir yakından takip ettiği Özge Sevinç cinayetiyle ilgili sular bir türlü durulmuyor.

Özge Sevinç’in ölümüyle ilgili şüpheler, suçlama ve tutarsızlıklar hala devam ederken "Bebeği evlatlık verilmek istendiği için mi öldürüldü?" sorusu akıllarda yer etti.

Didem Arslan Yılmaz şimdi bu sorunun cevabını arıyor.

2 KİŞİ TUTUKLANDI!

Şiddet gören, işkenceye maruz kalan Özge Sevinç’in olayıyla ilgili 3 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden Ayşe Asar ve Cengiz Karataş ‘’fuhuşa teşvik, insan ticareti ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’’ suçlarından cezaevine gönderilirken, Yılmaz Akkoca ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

'DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME' YAYINLARI SES GETİRDİ