Özge Ulusoy'a dolandırıcılık suçlaması

Özge Ulusoy, önceki akşam sunuculuğunu yaptığı bir ödül töreninde büyük şok yaşadı. Ulusoy, iş adamı Lokman İn ödülünü almak üzereyken menajeri tarafından sahneden indirildi. Gece, Lokman İn'in ödül konuşmasıyla beraber bir anda karıştı.

Lokman İn

REKLAM Lokman İn; "Birkaç gün önce, müzik de girseniz söyleyeceğim. Firmamı dün dolandıran kişi bana güvenilir iş adamı ödülü verecekmiş, ben buraya gelince kaçıyor. Sadece ilginç! Dolandırıldığım kişi tarafından ödül almak ilginç, onu söylüyorum. Gelirken o kaçıyor, müzik açıyorsunuz, ses açıyorsunuz. Ne yani ünlü diye dolandırma hakkına mı sahip? Kaçmakla oluyor mu?" diyerek, sahneden gülerek indi.