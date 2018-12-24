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"EVDE ÇOK AĞLADIM"

Ünlü sunucu "Hayatta sizi en çok zorlayan şey neydi. Zorluklarla nasıl başa çıkıyorsunuz" sorusuna, "Benim de sıkıntılarım, sorunlarım oluyor. Duygusal kırgınlıklar yaşıyorum ya da yaşatılıyor bana. Çok sık oluyor hatta, hayatımızdaki bazı insanlar yüzünden. Her seferinde bir öncekini düşünüyorum, 'Ben neler atlattım ama bu da geçecek' diyorum.