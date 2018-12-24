İstanbul Kartal'daki bir AVM'de düzenlenen 'Yeni Yılda Yeni Bir Sen Festivali'ne önceki gün podyumların ünlü mankeni Özge Ulusoy konuk oldu.
GİZLİ HAYRANI ÖZGE'Yİ ŞAŞIRTTI
Etkinlik başlamadan önce Özge Ulusoy'un gizli bir hayranından oyuncak bebek ve kalpli ayıcık geldi. Ulusoy, hayranlarının karşısına çıktığında gelen hediyeleri görünce çok şaşırdı. Hediyeleri gönderenin kim olduğunu bilmediğini söyleyen güzel manken, şaşkınlığını gizleyemedi. Yoğun bir kalabalığın karşısına çıkan Özge Ulusoy, hakkında merak edilen tüm soruları içtenlikle yanıtladı.
"GELECEĞE YATIRIM YAPIYORUM"
Özellikle gençlere tavsiyeler veren Ulusoy, "Ben paramın kıymetini bilirim. Çünkü kendi paramı kazanıyorum ve geleceğe yatırım yapmaya çalışıyorum. Müsrif bir insan değilim. Çalışarak, emek harcanarak kazanılan para çok kıymetli" dedi.
"AKŞAM 10 BUÇUKTA YATARIM"
Düzenli bir hayatı olduğunu söyleyen Özge Ulusoy, "Dışarıdan çok değişik bir hayatımız varmış gibi geliyor ama akşam 10 buçukta yatağa girerim. Sabah da erken kalkıp sporumu yaparım. Yiyip kilo almayanlardan değilim. O yüzden çok spor yapıyorum" diye konuştu.
"EVDE ÇOK AĞLADIM"
Ünlü sunucu "Hayatta sizi en çok zorlayan şey neydi. Zorluklarla nasıl başa çıkıyorsunuz" sorusuna, "Benim de sıkıntılarım, sorunlarım oluyor. Duygusal kırgınlıklar yaşıyorum ya da yaşatılıyor bana. Çok sık oluyor hatta, hayatımızdaki bazı insanlar yüzünden. Her seferinde bir öncekini düşünüyorum, 'Ben neler atlattım ama bu da geçecek' diyorum.
Tabii ki kolay olmuyor. Dışarıda gülmek zorundayım ama evde gidip ağlıyorum. Her insan gibiyim" diye yanıt verdi.
"YEMEK YAPMAYI EVLENİNCE ÖĞRENECEĞİM"
Yemek yapmayı bilmediğini anlatan Ulusoy, "Çok isterim bir tencere yemek yapayım, sofralar kurup misafir ağırlayayım ama öyle bir hayatım ne yazık ki yok. Yemek yapmayı evlenince öğreneceğim herhalde" dedi.
"EVLİLİK VE ANNE OLMAK BANA YAKIN"
"Evlilik ve anne olmak size ne yakın" sorusuna ise "Yakın. Bugüne kadar olmadıysa demek ki en iyisi olacak" deyince alkış yağmuruna tutuldu.
"HALİDE EDİP'İ OYNAMAK İSTERİM"
Güzel manken, oyunculukla ilgili ise "Sinema filmi olabilir ama dizi çekmek çok zor. Ben sunuculuk ve modellik yapmayı daha çok seviyorum. Cumhuriyet'in kuruluş dönemini anlatan bir filmde rol alıp Halide Edip Adıvar'ı oynamayı isterim" diye konuştu.
Özge Ulusoy, söyleşi sonunda gelirini Koruncuk Vakfı'na bağışladığı 'Güzelim, Güzelsin, Güzel' isimli kitabını imzaladı.
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