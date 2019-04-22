Öze Ulusoy, ‘MİZALLE’ markasının ‘İstanbul Modest Fashion Week’te gerçekleştirdiği defile ile moda severlerle buluştu. Markanın yeni sezon tanıtımında Ivana Sert de podyuma çıktı.

"GECE HAYATIM YOK"

Defile sonrasında Özge Ulusoy çok yoğun bir çalışma temposunda olduğunu söyleyerek, "Sürekli şehir dışındayım. Ayağımın tozuyla defileye geldim ve harika bir defile oldu" dedi. Enerjiniz çok yüksek denilmesi üzerine Ulusoy, “Gece hayatım olmadığı ve sürekli evden işe, işten eve gittiğim için böyleyim" diye konuştu.

"KAPANMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Tesettürlü olarak podyuma çıkan Ivana sert ise, "Moda hayatımın bir parçası ve podyumu seviyorum. Ben tesettürün bana yakıştığını düşünüyorum. Şu an için kapanmayı düşünmüyorum. Sadece podyuma çıkmak için kapandım, ama ileride neler olacağı belli olmaz" dedi.