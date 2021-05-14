"İLİŞKİDE EN ÖNEMLİ ŞEY GÜVEN VE MERHAMET"

Bir dergiye röportaj veren Ulusoy, "Dünden bugüne aşka bakış açınız değişti mi?" sorusuna, "Tecrübeyle ve yaşla beraber değişiklikler olsa da ana hatlarıyla aynı kalıyor. Benim için ilişkide en önemli şey güven ve merhamet" yanıtını vermişti.