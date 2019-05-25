Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Faruk Çolakoğlu ile yeni bir aşka yelken açan Özge Ulusoy, önceki akşam sevgilisiyle paparazzilere yakalandı.
Çolakoğlu ailesinden beraber görüntülenmemeleri konusunda uyarı aldıkları bilinen çift, ayrı ayrı geldikleri mekandan yine ayrı ayrı çıktılar.
Mekandan ilk ayrılan Faruk Çolakoğlu ilişkileri hakkındaki soruları yanıtsız bırakarak Bebek’ten ayrıldı.
Yaklaşık on dakika bekledikten sonra mekandan çıkan Özge Ulusoy ise, sevgilisiyle çıktığı Fransa tatilinin nasıl geçtiğini soran muhabirlere, "Teşekkür ederim, iyi geçti" yanıtını verdi. Ünlü model, "Çolakoğlu ailesinin ilişkiye onay vermediği söyleniyor bu doğru mu?" sorularını yanıtsız bıraktı.
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