Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Özge Ulusoy sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile Bebek'te görüntülendi

Özge Ulusoy ve iş insanı sevgilisi Faruk Çolakoğlu, önceki akşam Bebek’te bulunan bir mekanda buluştu. Gazetecilere yakalanan çiftin panik anları objektiflere böyle yansıdı

Özge Ulusoy, Faruk Çolakoğlu

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Faruk Çolakoğlu ile yeni bir aşka yelken açan Özge Ulusoy, önceki akşam sevgilisiyle paparazzilere yakalandı.

Çolakoğlu ailesinden beraber görüntülenmemeleri konusunda uyarı aldıkları bilinen çift, ayrı ayrı geldikleri mekandan yine ayrı ayrı çıktılar.

Mekandan ilk ayrılan  Faruk Çolakoğlu ilişkileri hakkındaki soruları yanıtsız bırakarak Bebek’ten ayrıldı.



Yaklaşık on dakika bekledikten sonra mekandan çıkan Özge Ulusoy ise, sevgilisiyle çıktığı Fransa tatilinin nasıl geçtiğini soran muhabirlere, "Teşekkür ederim, iyi geçti" yanıtını verdi. Ünlü model, "Çolakoğlu ailesinin ilişkiye onay vermediği söyleniyor bu doğru mu?" sorularını yanıtsız bıraktı.



 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Berkay, "Ağabey karnım aç" çağrısına sessiz kalmadı - Magazin haberleri
ŞİPŞAK"Karnım aç" çağrısına sessiz kalmadı
Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
ŞİPŞAK"Kaş almayı keşfettiğim yıllar"
Naz Mila evlendi! İzdivaç programında tanınmıştı
ŞİPŞAKİzdivaç programı ile tanınan Naz Mila evlendi
Irmak Ünal Kıbrıs'ta - Magazin haberleri
ŞİPŞAKYaz sezonunu erken açtı
Özge Ulusoy: Çenemdeki ergenlik sivilcesi… - Magazin haberleri
ŞİPŞAK'Ergenlik sivilcesi anlam kazandı'
Demet Şener'den Cenk Küpeli'ye: Hep böyle aşkla bakalım birbirimize! - Magazin haberleri
ŞİPŞAK'Hep böyle aşkla bakalım birbirimize!'
Şeyma Subaşı'dan bikinili paylaşım - Magazin haberleri
ŞİPŞAKŞeyma'dan bikinili paylaşım
Mustafa Sandal ile Melis Şütşurup el ele - Magazin haberleri
ŞİPŞAKAşıklar el ele görüntülendi
Ünlü isimlerin makyajsız halleri
ŞİPŞAKSıfır makyaj Hazar
Hatice'den olay poz: Yaradanın eseriyim ben... - Magazin haberleri
ŞİPŞAKHatice: Yaradanın eseriyim...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X