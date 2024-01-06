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        Haberler Magazin Özge Ulusoy: Umarım adalet yerini bulur - Magazin haberleri

        Özge Ulusoy: Umarım adalet yerini bulur

        73 yaşındaki emekli albay babası Haydar Ulusoy'u geçirdiği trafik kazasında kaybeden Özge Ulusoy, konuyla ilgili konuştu. Ulusoy, "Biliyorsunuz; 2023, benim için babamdan dolayı sarsıcıydı. Mahkeme süreci devam ediyor. Umarım adalet yerini bulur" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2024 - 10:42 Güncelleme: 06.01.2024 - 10:42
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        "Umarım adalet yerini bulur"
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        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Özge Ulusoy, Nişantaşı'nda görüntülendi. Ulusoy, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

        "EVDEYDİK"

        Özge Ulusoy, "Toplantıdan çıktım, başka bir işim var. Onu halletmeye gidiyorum. Onun haricinde yeni yılı ailece kutladık ve evdeydik. Gayet keyifli geçti" dedi.

        "UMARIM ADALET YERİNİ BULUR"

        73 yaşındaki emekli albay babası Haydar Ulusoy'u trafik kazasında kaybeden Özge Ulusoy, ardından, "Biliyorsunuz; 2023, benim için babamdan dolayı sarsıcıydı. Mahkeme süreci devam ediyor. Umarım adalet yerini bulur" ifadelerini kullandı.

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        NE OLMUŞTU?

        4 Aralık 2022'de Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda Elif Nasır, cipiyle yolun karşısına geçmeye çalışan emekli albay babası Haydar Ulusoy'a çarpmıştı. Ağır yaralanan Ulusoy, hastanede hayatını kaybetmişti.

        Haydar Ulusoy'a çarparak ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Elif Nasır, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan takdiri iyi hal indirimiyle 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

        Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram

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        #özge ulusoy
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