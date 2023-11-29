Özge Ulusoy: Üst mahkemenin kararını bekliyoruz

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"ÜST MAHKEMENİN KARARINI BEKLİYORUZ"

Özge Ulusoy, bu konuda; "Bu kararı çok yetersiz buluyorum. Çünkü bize yapılanların hiçbir şekilde telafisi yok. Babamı da hiçbir şey geri getirmeyecek ama ne yazık ki şuan az bir ceza çıktı ve bir üst mahkemeye gittik. Artık bir üst mahkemeden çıkacak kararı bekliyoruz. Kararı hep birlikte göreceğiz. Adalet, er ya da geç yerini bulacaktır. Verilen ceza, trafikteki dikkatsizlikleri engelleyecek bir ceza değil. Paçayı sıyıran kişi başkalarına kötü örnek olacak. Bu yüzden herkese ders olacak nitelikte cezanın artırılmasının gerektiğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.



Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram