Özge Ulusoy'un babasının ölümüne neden olan sürücünün cezası belli oldu

Özge Ulusoy'un babasının ölümüne neden olan sürücünün cezası belli oldu

Özge Ulusoy'un babasının ölümüne neden olan sürücünün cezası belli oldu Ankara'da Özge Ulusoy'un 73 yaşındaki babası avukat Haydar Ulusoy'a çarparak ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Elif Nasır, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan takdiri iyi hal indirimiyle 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

4 Aralık 2022'de Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda Elif Nasır, 06 DV 2053 plakalı cipiyle yolun karşısına geçmeye çalışan emekli albay babası Haydar Ulusoy'a çarptı. Ağır yaralanan Ulusoy, hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili gözaltına alınan Elif Nasır, tutuklandı. Kazayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. İddianamede, aniden karşısına çıkan Haydar Ulusoy'a araçla çarptığını söyleyen Nasır hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, Ankara 39'uncu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Nasır ise, ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haydar Ulusoy - Özge Ulusoy - Armağan Ulusoy

Davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Elif Nasır, taraf avukatları ve Haydar Ulusoy'un kızı manken Özge Ulusoy katıldı. Müzakere için verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Nasır hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti. Sanık hakkında takdiri indirim uygulanarak cezası 3 yıl 9 aya indirildi.