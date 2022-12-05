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Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy kimdir, öldü mü?

Ünlü oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babasından üzücü haber geldi. Emekli albay Haydar Ulusoy 73 yaşında, Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. İşte, Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy'un hayatı hakkında merak edilenler...

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  • Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy kimdir, öldü mü? Haydar Ulusoy ölüm nedeni ne?

    Oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası Emekli Albay Haydar Ulusoy, Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Üzücü haberin ardından "Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy kimdir, öldü mü, neden ölüd?" soruları gündeme geldi. İşte, Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy'un hayatı ve ölüm nedeni...
  • Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy kimdir, öldü mü? Haydar Ulusoy ölüm nedeni ne?

    ÖZGE ULUSOY'UN ACI GÜNÜ!

    Oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası Emekli Albay Haydar Ulusoy (73), Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda meydana geldi. Elif N. yönetimindeki cip, Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünden yolun karşısına geçmek isteyen Emekli Albay Haydar Ulusoy'a çarptı.

    DHA'nın haberine göre; kazada ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

     
  • Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy kimdir, öldü mü? Haydar Ulusoy ölüm nedeni ne?

    ÖZGE ULUSOY'UN BABASI HAYDAR ULUSOY KİMDİR, ÖLÜM NEDENİ NE?

    Manken ve oyuncu Özge Ulusoy'un babası 73 yaşındaki Haydar Ulusoy, Emekli Albaydır. Ulusoy, Ankara'da geçirdiği tarfik kazasında hayatını kaybetti.

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