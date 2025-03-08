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        Haberler Magazin Özgü Namal: Acıların en büyüğünü yaşadım - Magazin haberleri

        Özgü Namal: Acıların en büyüğünü yaşadım

        Ünlü oyuncu Özgü Namal, eşi Ahmet Serdar Oral'ın vefatıyla ilgili olarak ilk kez konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2025 - 14:15 Güncelleme: 08.03.2025 - 14:16
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        "Acıların en büyüğünü yaşadım"
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        Özgü Namal'ın 2014'te evlendiği eşi Ahmet Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 2020'de yaşamını yitirmişti.

        Ünlü oyuncu, yaşadığı acıyı yıllar sonra anlattı. Özgü Namal, eşinin ani vefatıyla ilgili olarak, şunları dedi: Eşimin kaybı çok zor ve ağırdı. Mutlaka dünyadaki bütün kayıplar ağırdır, hiçbir acıyı birbiriyle kıyaslamam. Ama bugün dönüştüğüm insan olarak şunu söyleyebilirim ki, acının her şekliyle çok yoğun empati kurabilirim artık. Çünkü kendime göre acıların en büyüğünü yaşadım. Etrafımdaki bir sürü insan beni tekrar hayata döndürmek istedi. Fakat ben herkese şunu söyledim: "Lütfen izin verin. Bu acıyı layığıyla yaşayayım, yok olana kadar, arınana kadar bekleyeyim. Ve günün birinde, artık kendimi hazır hissettiğimde ayağa kalkayım…"

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        Bir dergiye konuşan Özgü Namal, oyunculuğa 9 yıl ara verip Köyceğiz'e yerleştiği dönemle ilgili ise "Her şeyden uzaklaşma hissi uzun zaman önce gelmişti, bir müddet bunu sindirmekle uğraştım. Sonrası hayatın akışı… Eşimle tanışmam, o süreçte babamın kaybı, arkasından 6 ay sonra hamile kalmam… Çocukları şehir dışında büyütmeye karar vermemiz derken süreç öyle aktı ve biz kendimizi köy hayatının içinde bulduk. Doğada çocuk büyütmek olağanüstü bir deneyimdi. Hem başka türlü bir kadına, hem anneye dönüşmek, hem eşliği deneyimlemek, hem de şöhretin yükünden kurtulup ara vermek dönüştüren bir deneyime yol açtı" ifadelerini kullandı.

        Özgü Namal'ın, Nefes ve Elem Su adında iki çocuğu var.

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        #özgü namal
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