        Özgü Namal, Küresel yıldızlarla yarışacak

        Özgü Namal, Küresel yıldızlarla yarışacak

        Çekimleri 2025'te Berlin ve Hamburg'da gerçekleştirilen 'Sarı Zarflar-Gelbe Briefe' filmindeki performansıyla, 76'ncı Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) ana yarışmaya seçilen filmlerin oyuncuları arasında, 'En İyi Oyuncu Performansı' dalında aday gösterilen Özgü Namal, güçlü rakipleriyle 'Gümüş Ayı' için yarışacak

        Giriş: 05.02.2026 - 17:25 Güncelleme: 05.02.2026 - 17:25
        Küresel yıldızlarla yarışacak
        Özgü Namal, yönetmenliğini İlker Çatak’ın yaptığı 'Sarı Zarflar' filmiyle, 76. Berlin Film Festivali’nde, 'En İyi Oyuncu Performansı' dalında dünyaca ünlü meslektaşlarıyla rekabet edecek.

        Özgü Namal
        Özgü Namal

        Ana yarışmaya katılan filmlerin oyuncularıyla 'Gümüş Ayı' için yarışacak olan Özgü Namal’ın İstanbul’dan Berlin’e uzanan sinema yolculuğundaki kadın rakipleri arasında; Oscar, Bafta, Volpi Kupası ve Cesar gibi pek çok ödülün sahibi Juliette Binoche de bulunuyor.

        Juliette Binoche
        Juliette Binoche

        Özgü Namal'ın bir diğer rakipleri ise iki Altın Küre sahibi Amy Adams ve Bafta, Altın Küre, Cesar ile Oscar’a aday gösterilen, Gümüş Ayı sahibi Sandra Hüller yer alıyor.

        Amy Adams
        Amy Adams
        DÜNYA PRÖMİYERİ BERLİN’DE

        Özgü Namal, 'Sarı Zarflar'da başrolü Tansu Biçer ile paylaştı. Yönetmenliğini İlker Çatak’ın yaptığı filmde Namal ile Biçer; oynadıkları oyunun prömiyerinin ardından hedef gösterilen, evlerini ve işlerini kaybeden Ankaralı sanatçı bir çifti canlandırdı. Ayda Meryem Çatak ve Enis Köstespen’in senaryosunu yazdığı film, festivalde aynı zamanda dünya prömiyerini de yapacak.

        Özgü Namal - Tansu Biçer
        Özgü Namal - Tansu Biçer
