Özgün her zaman yanlarında

Down sendromlu insanlarda 21. kromozomun 3 tane olmasını simgeleyen ve bu nedenle her yılın 3. ayının 21. gününde kutlanan "21 Mart Dünya Down sendromu günü" bir alışveriş merkezinin Down Sendromu Derneği işbirliği ile kutlandı. Kendisinin de down sendromlu bir çocuğu olan ünlü şarkıcı Özgün de etkinliğe katılarak desteğini esirgemedi