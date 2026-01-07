Özgür Özel Beykoz'da konuştu

Emekli maaşlarının alım gücündeki düşüşe dikkat çeken Özel, 2018 yılında bin 63 lira olan emekli maaşının bugüne kıyasla daha güçlü olduğunu savundu. Aynı dönemde temel gıda fiyatlarında yaşanan artışı örneklerle anlatan Özel, kıyma ve kaşar peyniri fiyatlarının yüzde 2 binin üzerinde zamlandığını belirterek, “Emeklinin maaşı, gıda fiyatları kadar artsaydı bugün 26 bin ile 37 bin lira arasında olurdu” dedi. Mevcut maaşların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Özel, kök maaşların artırılması ve seyyanen zam yapılması çağrısında bulundu.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da hedef alan Özel, “Açlığı ve yoksulluğu unutturmaya çalışan bir siyaset anlayışıyla dünya liderliği olmaz” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın ABD eski Başkanı Donald Trump ile ilişkilerinin Türkiye açısından risk oluşturduğunu savunan Özel, Cumhurbaşkanlığı makamının güçlü olması gerektiğini ancak bunun kişisel çıkarlarla karıştırılmaması gerektiğini söyledi.

Belediye başkanlarına yönelik yargı süreçlerine de değinen Özel, tutuklu bulunan belediye başkanlarının iddianame olmadan uzun süredir cezaevinde tutulduğunu öne sürdü. Tüm delillerin toplandığını savunan Özel, Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere tüm belediye başkanlarının tutuksuz yargılanması gerektiğini ifade etti. Duruşmaların televizyonlardan canlı yayınlanması çağrısını yineleyen Özel, “İddialar açıkça ortaya konulsun, biz de yanıtlayalım” dedi.