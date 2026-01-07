Habertürk
Habertürk
        Özgür Özel Beykoz'da konuştu

        Özgür Özel Beykoz'da konuştu

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Beykoz'da düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuştu. Emekli maaşlarından dış politikaya, belediye başkanlarına yönelik yargı süreçlerinden Cumhurbaşkanlığı makamına kadar birçok başlıkta sert eleştirilerde bulunan Özel, mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 23:42 Güncelleme: 07.01.2026 - 23:42
        Özgür Özel Beykoz'da konuştu
        Emekli maaşlarının alım gücündeki düşüşe dikkat çeken Özel, 2018 yılında bin 63 lira olan emekli maaşının bugüne kıyasla daha güçlü olduğunu savundu. Aynı dönemde temel gıda fiyatlarında yaşanan artışı örneklerle anlatan Özel, kıyma ve kaşar peyniri fiyatlarının yüzde 2 binin üzerinde zamlandığını belirterek, “Emeklinin maaşı, gıda fiyatları kadar artsaydı bugün 26 bin ile 37 bin lira arasında olurdu” dedi. Mevcut maaşların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Özel, kök maaşların artırılması ve seyyanen zam yapılması çağrısında bulundu.

        Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da hedef alan Özel, “Açlığı ve yoksulluğu unutturmaya çalışan bir siyaset anlayışıyla dünya liderliği olmaz” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın ABD eski Başkanı Donald Trump ile ilişkilerinin Türkiye açısından risk oluşturduğunu savunan Özel, Cumhurbaşkanlığı makamının güçlü olması gerektiğini ancak bunun kişisel çıkarlarla karıştırılmaması gerektiğini söyledi.

        Belediye başkanlarına yönelik yargı süreçlerine de değinen Özel, tutuklu bulunan belediye başkanlarının iddianame olmadan uzun süredir cezaevinde tutulduğunu öne sürdü. Tüm delillerin toplandığını savunan Özel, Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere tüm belediye başkanlarının tutuksuz yargılanması gerektiğini ifade etti. Duruşmaların televizyonlardan canlı yayınlanması çağrısını yineleyen Özel, “İddialar açıkça ortaya konulsun, biz de yanıtlayalım” dedi.

        Mitinge katılan belediye başkanlarının eşlerine de dikkat çeken Özel, yaşanan sürecin bir “zulüm” olduğunu belirterek, “Bu tablo Türkiye’ye yakışmıyor. Tutuksuz yargılama ve şeffaflık istiyoruz” diye konuştu.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        Suriye ordusu: SDG mevzileri meşru hedef

        Suriye basını, Ordu Operasyonlar Komutanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ülkede 'SDG' adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin Halep kentinin çeşitli mahallelerine ve sivillere yönelik çok sayıda katliam gerçekleştirdiği gerekçesiyle söz konusu mevzilerin meşru hedef kapsamına alındığını duyurdu. (DHA)

        #Son dakika haberler
