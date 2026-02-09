CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Vatandaşlarımızın da işletmelerimizin de kamuya ait borçlar ve yüksek faizler nedeniyle içinden çıkılmaz bir mağduriyet yaşadıklarını üzüntüyle takip ediyoruz." dedi.

Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisinde (CAO) düzenlenen Yürütme Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.

Daha sonra basın toplantısı düzenleyen Özel, toplantıda, adalet politikaları, Gümrük Birliği anlaşmasındaki son gelişmeler ve borçların yapılandırılması konularının gündeme geldiğini belirtti.

Partisinin bir sonraki genel seçimlerde iktidara gelmesi durumunda, hızlı, liyakatli, güvenilir bir yargı sistemini inşa edeceklerini dile getiren Özel, "Hakimler ve Savcılar Kurulunu (HSK) evrensel ve demokratik standartlarda yeniden yapılandıracağız. HSK'yi siyasetin etkisinden kurtaracağız. Adalet Bakanı ve yürütme organının hiçbir temsilcisi artık bu kurulda yer almayacak. Kurulların üyeleri, Yüksek Yargı mensupları tarafından seçilecek." diye konuştu.

Gümrük Birliği anlaşmasının üreticiyi korumadığını öne süren Özel, anlaşmanın hızla revize edilmesi çağrısında bulundu.

Özel, iktidar olmaları durumunda anlaşmanın kapsamlı bir şekilde güncellenmesini hedeflediklerini kaydederek, Gümrük Birliğinde yaşanan sıkıntıların çözümü için Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliğini işaret etti.

"BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI HAYATİ BİR GEREKLİLİK HALİNE GELMİŞTİR"

Türkiye'deki işletmelerin genel borçluluk seviyesinin "olağanüstü seviyelere çıktığına" dikkati çeken Özgür Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"En büyük borç takibinde olan grubun KOBİ'ler olduğu görülmektedir. Vatandaşlarımızın da işletmelerimizin de kamuya ait borçlar ve yüksek faizler nedeniyle içinden çıkılmaz bir mağduriyet yaşadıklarını üzüntüyle takip ediyoruz. Kamu alacakları için politika faiz oranlarından ve hatta banka faiz oranlarından daha yüksek bir faiz uygulanmaktadır. Artık borçların yapılandırılması hayati bir gereklilik haline gelmiştir. Bu vatandaşımızın, iş dünyasının beklentisidir."

Özel, vatandaşların ve işletmelerin devlete yönelik borçlarına ilişkin kapsamlı bir yapılandırma çalışmasının hayata geçirilmesi için çalıştıklarını aktardı.