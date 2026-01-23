Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Özgür Özel'den Ahmet Özer açıklaması | Son dakika haberleri

        Özgür Özel'den Ahmet Özer açıklaması

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Özer hakkında hapis cezası verilmesine ilişkin "Bugün burada yapılan iş sürece darbe girişimidir. Mahkeme kendini atayanları, kendine yetki verenleri tekzip etmiştir. Türkiye'de hukuk güvenliğinin kimse için olmadığı bir kez daha ortaya çıkmıştır." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 21:43 Güncelleme: 23.01.2026 - 21:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özgür Özel'den Ahmet Özer açıklaması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özel, İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in, aynı suçtan yargılandığı ve 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı davayı izledi.

        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası Haberi Görüntüle

        Duruşmanın ardından Özel, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

        Bahçeli'den Ahmet Özer açıklaması
        Bahçeli'den Ahmet Özer açıklaması

        Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Özel, sabahın erken saatlerinde Silivri'ye gelerek, Ahmet Özer'in duruşmasına katıldığını söyledi.

        Özel, Ahmet Özer'in ömrünü, Türkler ile Kürtlerin kardeşçe yaşaması mücadelesine verdiğini belirterek, şunları söyledi:

        REKLAM

        "Bu dava aynı zamanda Türkiye'de yürüyen süreç, Meclis'te çalışan komisyon, Suriye ve Türkiye'nin barışı, Türkiye'de iç cephenin güçlenmesi adına bundan sonra hep birlikte yarınlara güvenle adımlar atma ümidi duyan herkes için önemliydi. Sayın Bahçeli, Ahmet Özer'in kitabını gösteriyor 'İstifade ediyorum.' diye. Aynı kitabı gösteriyorlar 'kanıt' diye, 'terör örgütü propagandası, bilmem ne' diye. Meclis Başkanı kabul edecek, Ahmet Özer'den sürece katkı için Meclis Başkanı, MHP destek isteyecek. 'Terörsüz Türkiye' için yazdığı rapor Meclis Komisyonu'nda görüşülecek. Ahmet Özer'in yazdığı rapor Terörsüz Türkiye'ye katkı sağlayacak, Ahmet Özer'in kendisi terör örgütü üyesi olacak."

        Ahmet Özer'in, CHP siyasetinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bugün burada yapılan iş sürece darbe girişimidir. Mahkeme kendini atayanları, kendine yetki verenleri tekzip etmiştir. Türkiye'de hukuk güvenliğinin kimse için olmadığı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu kadar saçma iddialarla... 'Terör örgütü mensuplarıyla konuştun.' dedikleri kişilerle de, 'Para yolladın.' dediği 1500 lira, 1200 lira, 3 bin lira salça parası, süpürge parası, kira parası, aidat parası, bunların üstünden dinleyip, böyle ispatlanıp da ondan sonra ceza vermek neyin nesi? Bunun kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Esenyurt'un 'Bizi yönetsin.' dediği kişi kendisidir. Biz kayyum işini öyle ya da böyle orada bitireceğiz."

        Özel, İmamoğlu'nun üniversite diploması hakkında süren davalara yönelik soruya, şu yanıtı verdi:

        REKLAM

        "AK Parti'nin kara rejiminin önünde düğme ilikleyenlerin günü geldiğinde verdikleri bu karardan pişman olacaklarını, utanacaklarını, savunamayacaklarını, yarın öbür gün o heyettekilerin çocukları hukuk okur, önlerine babalarının verdiği karar düşer bir gün, 'Baba sen bu kararları nasıl verdin ya?' sorusuna ne cevap verecekler, onlar düşünsün. Benim de Ahmet Özer'in de Ekrem İmamoğlu'nun da evlatlarına cevabını veremeyeceği bir soru yok. Onlar düşünsün evlatlarına ne cevap vereceklerini. Biz mücadeleye devam ediyoruz."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Antalya'da evinde karnından vurulmuş halde ölü bulundu

        Antalya'nın Manavgat ilçesi 50 yaşındaki adam, evinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayda kullanılan silahın cesedin altında olduğu öğrenilirken, şahsın ölüm nedeni otopsi sonucu netlik kazanacak.

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Batı'da sağanak iç Anadolu'da kar
        Batı'da sağanak iç Anadolu'da kar
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!
        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!
        Yaser Asprilla, Galatasaray yolunda!
        Yaser Asprilla, Galatasaray yolunda!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Sokak ortasında öldürdü!
        Sokak ortasında öldürdü!
        23 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        23 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş
        Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası