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        Haberler Gündem Politika Özgür Özel'den Kartalkaya açıklaması: Araştırma komisyonu teklif edeceğiz | Son dakika haberleri

        Özgür Özel'den Kartalkaya açıklaması: Araştırma komisyonu teklif edeceğiz

        CHP lideri Özgür Özel 78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya'daki yangın faciası hakkında önümüzdeki hafta Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasını teklif edeceklerini açıkladı. Özel "Sorumlular en ağır şekilde cezalandırılmalı" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 16:33 Güncelleme: 25.01.2025 - 16:33
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        "Araştırma komisyonu teklif edeceğiz"
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin, "Böyle bir facianın mazereti olamaz, burada sorumlular bulunup en ağır şekilde cezalandırılmalı, bunun tekrar etmemesi için ne gerekiyorsa yapılmalı. Önümüzdeki hafta Mecliste bir araştırma komisyonu kurulmasını teklif edeceğiz." dedi.

        Partisinin İzmir İl Başkanlığında açıklamada bulunan Özel, belediyelerin SGK borçlarına dikkati çekerek, yaklaşık 2 milyar lirasına el konulan İzmir Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinin aksatılmaya çalışıldığını savundu.

        Özel, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de yangının çıktığı gün programlarını iptal ederek, Bolu'ya gittiğini ve bakanlardan bilgi aldığını söyledi.

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        CHP Genel Başkanı Özel, şöyle devam etti:

        "Böyle bir facianın mazereti olamaz, burada sorumlular bulunup en ağır şekilde cezalandırılmalı, bunun tekrar etmemesi için ne gerekiyorsa yapılmalı. Önümüzdeki hafta Mecliste bir araştırma komisyonu kurulmasını teklif edeceğiz. Mevzuatta ne eksik var, yetkilerde ne eksiklikler var? Bir yerlerde bir şeyin aksadığı kesin. O yüzden bir daha bu acının yaşanmaması için bütün yetki paylaşımları, bütün aksayan noktalar ne varsa üzerinde Meclisin çalışması lazım."

        Özel, yangınla ilgili oluşturulan bilirkişi heyetinin çalışmasını ve süreci dikkatle takip ettiklerini belirtti.

        Adaletin sağlanmasını ve suçluların cezalandırılmasını istediklerini ifade eden Özel, "Adalete müdahale olduğunda, bu müdahalenin karşısında dururuz." diye konuştu.

        Menajer Ayşe Barım'ın gözaltı sürecine de vurgu yapan Özel, "12 yıl önceki Gezi Parkı protestolarına katılım üzerinden gözaltına alınıyor. O gün katılan ve bugün tutumu aynı şekilde devam eden kişiler de sorguya çağrılıyor. Yoksa bugün iktidara çok yakın isimler o gün gezideydi. Hiçbirine kimsenin bir şey sorduğu yok. Demek ki sorun o güne dair değil, bugüne dair." ifadelerini kullandı.

        Bu soruşturmayla ilgili CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başkanlığında 5 kişilik bir hukukçu milletvekili heyetini görevlendirdiklerini aktaran Özel, süreci dikkatle takip edeceklerini sözlerine ekledi.

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