Özgür Özel'den TÜSİAD'a ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel TÜSİAD'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Özel "Türkiye'nin demokrasi talebini, adalet talebini, kalkınma talebini, birlikte kazanma, birlikte bölünmeye ilişkin , birlikte adilce bölüşmeye ilişkin , taleplerimizi, niyetlerimizi, umutlarımızı konuştuk. Üzerinde mutabakata varılan nokta, hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı ve bunun Türkiye ekonomisine yapacağı pozitif katkı" ifadelerini kullandı.

TÜSİAD tüm raporlarında hem Türkiye'ye yatırım çekmek için hukukun üstünlüğüne vurgu yapıldığını hatırlatan CHP Lideri sözlerine şöyle devam etti:

"Bu konudaki ortak duygularımızı zaten paylaştık. Bundan sonraki süreçte, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir program çalışması var. Bugünü doğru okuyan, yarını yakalayan ve Türkiye'deki hem iş insanlarına, hem de Türkiye'deki emekçilere, dünyadaki gelişmeleri doğru analiz ederek, hep birlikte hem çok çalışıp hem de emeğimizin karşılığını alacağımız, Türkiye'nin potansiyelini doğru görüp, en üst noktaya çıkarıp, birlikte çok kazanacağımız, adilce bölüşeceğimiz bir sürece yönelik olarak partimizin iradesini ifade ettik."