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        Özgür Özel, Diyarbakır'ı ziyaret etti

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Diyarbakırda çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 02:37 Güncelleme:
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        Özgür Özel, Diyarbakır'ı ziyaret etti

        CHP Grup Başkanı Özel ve beraberindeki milletvekilleri, merkez Sur ilçesinde esnafı ziyaret ederek, tarihi Dört Ayaklı Minare önünde 11 yıl önce 2 polisin şehit olduğu terör saldırısında çıkan çatışmada hayatını kaybeden eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçiyi andı.

        Daha sonra Bismil ilçesinde bazı ziraat odalarının başkanları ile bir araya gelen Özel, Tuncelide 6 yıldır kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile Vanda 2 yıl önce göl kıyısında cesedi bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaişin ailelerine ziyarette bulundu.

        Ardından bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile toplantı yapan Özel, Diyarbakırın önemine değinerek, "İstanbul nasıl bir merkez ise Ankara nasıl bir merkez ise Diyarbakır da onlardan geri kalmayan bir merkez, hem siyaset için hem sosyal hayat için, tarihiyle, kültürüyle hem de yarına dair umutları yaşatmak veya geliştirmek adına önemli. Bu açıdan toplantıyı tüm yönleriyle çok kıymetli buluyor, değer atfediyorum." ifadelerini kullandı.

        Özel, Cumhuriyet Halk Partisinde yaşanan gelişmelere ilişkin de "Yaşanan mesele Cumhuriyet Halk Partisinin iç meselesi değil. Birileri Cumhuriyet Halk Partisinde bir iç mesele yaşanıyor, bir tartışma yaşanıyor gibi göstermek istese de aslında mesele otokratlarla demokratlar arasında bir mesele." dedi. Özel, daha sonra bir otelde gençlerle buluşarak sorularını yanıtladı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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