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        Haberler Gündem Özgür Özel'e saldırı infaz düzenlemesine yönelik soruları beraberinde getirdi

        Özgür Özel'e saldırı infaz düzenlemesine yönelik soruları beraberinde getirdi

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran kişinin sabıka kaydı ile birlikte vahim detay 2020'deki şartlı tahliyesi oldu. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre iki çocuğunu öldüren, bir çocuğunu yaralayan Selçuk Tengioğlu, bu suçlardan müebbet alsa da 2020'de şartlı tahliye ile salıverildi. Azılı suçluların, katillerin tahliyeleri vicdan yaralamaya devam ederken son saldırı mevcut infaz düzenlemesine ilişkin ibretlik vaka olarak da kayıtlara geçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2025 - 14:57 Güncelleme: 04.05.2025 - 15:11
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        İbretlik infaz vakası
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in uğradığı yumruklu saldırının faili mevcut infaz düzenlemesine ilişkin ibretlik bir tablo ortaya koyuyor.

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        Evlat katili saldırgan! Haberi Görüntüle

        Pandemi döneminde çokça tartışılan şartlı tahliyelerle salıverilen azılı suçluların, katillerin çıkar çıkmaz işlediği yeni suçlar kamuoyunun vicdanını yaralamıştı.

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        Kamuoyunda oluşan cezasızlık algısına karşı infaz düzenlemesinde iyileştirmeler gündeme gelse de vakaların arkası kesilmedi.

        Özel'e saldırının faili de bu vakalardan biri. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu, 2004 senesinde iki çocuğunu öldürdü, bir çocuğunu da yaraladı. Katilin, hırsızlık ve tehdit suçlarından da kaydı olduğu ortaya çıktı.

        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar Haberi Görüntüle
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        Müebbet hapse mahkum olan Selçuk Tengioğlu, 2020 yılında ise şartlı tahliye ile salıverildi.

        Katilin ve hırsızın sadece 16 yıl yattıktan sonra aramıza karışması yine bir suça daha kapı aralamış oldu. Özgür Özel’e yönelik saldırının ardından kamuoyu yine o "Nasıl serbest kalırlar" sorusunu sordu.

        21 YIL ÖNCEKİ GAZETE KÜPÜRÜ GÜNDEME GELDİ

        Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun, 21 yıl önce iki çocuğunu öldürdüğü güne ait Milliyet gazetesinin küpürü yeniden gündeme geldi.

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