Özgür Özel'e saldırı infaz düzenlemesine yönelik soruları beraberinde getirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in uğradığı yumruklu saldırının faili mevcut infaz düzenlemesine ilişkin ibretlik bir tablo ortaya koyuyor.

Pandemi döneminde çokça tartışılan şartlı tahliyelerle salıverilen azılı suçluların, katillerin çıkar çıkmaz işlediği yeni suçlar kamuoyunun vicdanını yaralamıştı.

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Özgür Özel'e tokatlı saldırı Haberi Görüntüle

Kamuoyunda oluşan cezasızlık algısına karşı infaz düzenlemesinde iyileştirmeler gündeme gelse de vakaların arkası kesilmedi.

Özel'e saldırının faili de bu vakalardan biri. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu, 2004 senesinde iki çocuğunu öldürdü, bir çocuğunu da yaraladı. Katilin, hırsızlık ve tehdit suçlarından da kaydı olduğu ortaya çıktı.

CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar Haberi Görüntüle

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Müebbet hapse mahkum olan Selçuk Tengioğlu, 2020 yılında ise şartlı tahliye ile salıverildi.

Katilin ve hırsızın sadece 16 yıl yattıktan sonra aramıza karışması yine bir suça daha kapı aralamış oldu. Özgür Özel’e yönelik saldırının ardından kamuoyu yine o "Nasıl serbest kalırlar" sorusunu sordu.