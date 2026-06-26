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        Haberler Gündem Özgür Özel, Gülistan Doku’nun ailesini ziyaret etti

        Özgür Özel, Gülistan Doku’nun ailesini ziyaret etti

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır'da Gülistan Doku'nun ailesini ziyaret etti. Ziyarette Abla Aygül Doku, "Gülistan artık sadece bizim meselemiz değil. Türkiye'deki bütün evlatlarımızın güvende yaşayabilmesi için kızımızın en azından bir mezar taşı olması gerekiyor" dedi.

        Kaynak
        anka
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 18:15 Güncelleme:
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        Özgür Özel, Gülistan Doku'nun ailesini ziyaret etti

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in Diyarbakır programı devam ediyor. Özel, yaklaşık altı yıl önce Tunceli’de kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun Diyarbakır’da yaşayan ailesini evlerinde ziyaret etti.

        Ziyarette Özel’e; milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Asu Kaya ve Türkan Elçi eşlik etti. Ziyarette abla Aygül Doku ve anne Bedriye Doku, Özel’e soruşturmada gelinen son noktaya ilişkin bilgi verdi.

        Özel, yeni atanan savcıyla soruşturmanın sonuçlanması noktasında umutlandıklarını belirterek, iyi haberler beklediklerini söyledi.

        Abla Aygül Doku, Özel’e ziyaretleri ve Ankara’daki ağırlamaları için ve Adalet Bakanlığı ile görüşmedeki aracılığı için teşekkür etti ve "Gülistan artık sadece bizim meselemiz değil. Türkiye’deki bütün evlatlarımızın güvende yaşayabilmesi için kızımızın en azından bir mezar taşı olması gerekiyor. Çok üzülerek belirtiyorum; kızımızın can güvenliğinden sorumlu bir validen altı yıldır kızımızın cansız bedeni istiyoruz "dedi.

        Anne Bedriye Doku, gözyaşlarını tutamadı ve kızını bulmak istediğini belirtti. Anne Doku, adalete güvendiğini belirterek, "Başka anneler ağlamasın diye en ağır cezaları alsınlar" diye konuştu.

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