Özgür Özel: Hesabını en ağır şekilde verecek

CHP Genel Başkanı Özel beraberindeki heyetle, Kartalkaya'da çıkan yangın sonucu 66 kişinin öldüğü ve 51 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel'e gelerek incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da bilgi alan Özel, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE ARTIK TUHAF ÖLÜMLER ÜLKESİ OLMAKTAN YOK YERE ÖLÜMLER ÜLKESİ OLMAKTAN KURTULMAK ZORUNDA"

Özel, otel önünde son durumu değerlendirdi:

"Yoğun bakımda olan bir hastamız hariç tüm hastalarımızı ziyaret ettik. Tabii önümüzdeki saatlerde, günlerde bu mucizelerden sizler kanalıyla bütün Türkiye haberdar olacak. Çok ilgi çekici insan hikayeleri, kurtuluş hikayeleri var. Evlat sevgisine dair, aile olmaya dair, eşini ve iki çocuğunu kaybetmiş kurtulan bir babanın duyguları da çok farklı. Bütün çocuklarını çarşafla aşağı indirebilmiş bir babanın da. Böyle günlerin bir daha yaşanmaması, böyle bir can pazarının, böyle korkuların bir daha yaşanmaması için hepimize düşen sorumluluklar var. Otelin önünde de söyledim. Üzerimize ne düşüyorsa yapmak zorundayız ama Türkiye artık tuhaf ölümler ülkesi olmaktan yok yere ölümler ülkesi olmaktan kurtulmak zorunda. Ben bir kez daha hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Hayatını mucize eseri kurtaranlara da acil şifalar diliyorum. Bir daha böyle günlerin yaşanmaması, can pazarlarının yaşanmamasını temenni ediyorum. Bizim de ziyaret etmediğimiz durumu ciddi olan bir hasta var ama onunla ilgili detaylı bilgiyi doktorların vermesi daha doğru olur. Ama genelde ziyaret ettiklerimizin hepsi durumu iyiye gidiyor. Ama ameliyat olacak olan var, kırıkları olan var, tedavileri sürecek olan var, yarın taburcu olacak olanlar var. Ama detaylı açıklamayı doktorların yapması daha doğru olur."

CHP 8 KİŞİYİ GÖREVLENDİRDİ

Yangınla ilgili partisinden 8 kişilik bir heyet görevlendirildiğini bildiren Özel, ayrıca yaklaşık 20 kişilik bir milletvekili heyetiyle buradaki çalışmaların takip edildiğini aktardı.

Özel, Bakan Yerlikaya'dan olayın meydana gelişi ve şu ana kadarki süreçle ilgili bilgi aldığını aktararak, "Kendisi müfettişlerin konunun hassasiyetini de bilerek en hızlı şekilde ve konunun hiçbir yönüyle bir şüphe, bir soru işareti bırakmadan açıklığa kavuşturulacak şekilde çalışmaların yapılacağını ifade etti. Biz bu durumun en yakından takipçisi olacağız." dedi.