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        Haberler Gündem Güncel Özgür Özel'in kızı üniversiteden mezun oldu | Son dakika haberleri

        Özgür Özel'in kızı üniversiteden mezun oldu

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kızı İpek Özel, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2024 - 01:00 Güncelleme: 15.07.2024 - 01:00
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        Özgür Özel'in kızı üniversiteden mezun oldu
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mezun olan kızı İpek Özel'i X hesabından yayınladığı paylaşım ile tebrik etti. Özel:

        "Biricik kızım İpek bugün Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak, bizleri bir kez daha gururlandırdı.

        İpek’e, tüm arkadaşlarına ve tüm gençlerimize sağlıklı ve mutlu bir gelecek diliyorum." ifadelerini kullandı.

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