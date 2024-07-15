Özgür Özel'in kızı üniversiteden mezun oldu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kızı İpek Özel, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu
Giriş: 15.07.2024 - 01:00 Güncelleme: 15.07.2024 - 01:00
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mezun olan kızı İpek Özel'i X hesabından yayınladığı paylaşım ile tebrik etti. Özel:
"Biricik kızım İpek bugün Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak, bizleri bir kez daha gururlandırdı.
İpek’e, tüm arkadaşlarına ve tüm gençlerimize sağlıklı ve mutlu bir gelecek diliyorum." ifadelerini kullandı.
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