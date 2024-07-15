Özgür Özel'in kızı üniversiteden mezun oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mezun olan kızı İpek Özel'i X hesabından yayınladığı paylaşım ile tebrik etti. Özel:

"Biricik kızım İpek bugün Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak, bizleri bir kez daha gururlandırdı.

İpek’e, tüm arkadaşlarına ve tüm gençlerimize sağlıklı ve mutlu bir gelecek diliyorum." ifadelerini kullandı.