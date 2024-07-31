Özgür Özel: 'Katliam yasası'ndaki talimatı uygulamayacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Eskişehir İl Başkanlığını ziyaretinin ardından bina önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Özel, yerel seçimlerde CHP'nin oylarını artırdığını, birçok belediyeyi kazandığını anımsattı.

BELEDİYELERİN SGK'YA BORÇLARI

Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan borçlarının tahsiliyle ilgili tartışmalara değinen Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bütün belediyelere SGK'dan yazı yolladılar. Mersin'den başladı dün Ankara'da Çankaya Belediye Başkanımız söyledi, birçok belediye başkanımız... Teker teker herkese icra kağıdı geliyor. 'Efendim SGK borçlarını faiziyle ödeyin.' Kardeşim biz bu belediyelerin çok önemli bir kısmını sizden devraldık. Bu sefer devralmadıysak geçen sefer devraldık. Ankara'nın borcunu şişiren Melih Gökçek. Adam hayatında 1 lira SGK ödememiş ki bir vergi ödememiş ki geçen sefer almışız faiziyle katlanmış katlanmış buralara gelmiş."

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Millete çağrı yaparak büyük dayanışmayla, el birliğiyle en büyük yükleri kaldırabileceklerini anlatan Özel, "Biz buralara geçmişteki AK Parti'nin her türlü manipülasyonundan geliyoruz ama direnerek geliyoruz. Ayakta kalarak, öğrenerek geliyoruz. Bir de hiç kusura bakmasın bu sefer karşısında 47 yıl sonra birinci parti olmuş, yerel seçimlerden zaferle çıkmış Türkiye'nin en çok oy alan, Avrupa'nın en çok oy alan partisi var Cumhuriyet Halk Partisi var." ifadesini kullandı.

Özel, dünyada en güçlü sosyal demokrat partinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu ifade etti.

Kötülükle yola çıkanların başarılı olamayacağını, iyilerin kazanacağını dile getiren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her gece karanlıktır ama günün doğmasına engel olamazsınız. Kötüler her zaman kötülük yapar ama iyiliğin kazanmasına engel olamazsınız. İyiler kazanacak, dürüstler kazanacak. Çalışkan olanlar kazanacak. Halktan yana olanlar kazanacak. Rantçılar, kötü niyetliler halkın kararına direnenler ve buna karşılık kötü planlar yapanlar kaybedecek. Ben milletimizi bu kötülüğün karşısında iyilikle, güzellikle ve belediye başkanlarımızın yapacağı hizmetlere sahip çıkarak, destek olarak bu 'mali darbe girişimi'ni püskürtmeye davet ediyorum."

Özel, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinden olan ve görev yaptığı Somali'de kalp krizi sonucu vefat eden Uzman Çavuş Seydi Ünlü ile 86 yaşında hayatını kaybeden tiyatro ve sinema oyuncusu Genco Erkal'a Allah'tan rahmet diledi.

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