Özgür Özel: Kumpasınız milletin vicdanından dönmüştür

CHP'nin Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında İstanbul Esenyurt'ta toplandı.

Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Özel, Esenyurt'ta görevden alınan ve tutuklanan Belediye Başkanı Ahmet Özer serbest kalana kadar burada başlattıkları nöbeti sürdüreceklerini söyledi.

Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Esenyurt'ta aksayan hizmetleri yerinde mahalle mahalle anlatmaya devam edeceğiz. Bu işgalcinin yapmış olduğu hukuksuzluğun Esenyurt'a ne kadar büyük zarar verdiğini anlatacağız. Buradan AK Parti'ye, MHP'ye bir kötü haberim var. Biz Esenyurt'ta yüzde 51 ile seçildik. Yapılan kamuoyu araştırmasında bu işgali, belediye başkanımız Ahmet Özer'in gece yarısı, şafak operasyonuyla evinin kapısı kırılırken, kapıyı korkuyla açan eşi ittirilerek, yatağına gidilerek polis tarafından kaldırılarak, aynı zamanda belediyenin kapısı kırılarak bugüne kadar gelinen süreçte Esenyurt halkının yüzde 81'i yanlış buluyor. Kumpasınız milletin vicdanından dönmüştür.

"Esenyurt'ta yapılan şey düpedüz işgal. Kazanamadıkları Esenyurt Belediyesi'ni Erdoğan'ın talimatıyla işgal ettiler. Esenyurt işgalini derhal bitirin. Özer başkan görevine dönene kadar nöbete devam edeceğiz. Esenyurt'ta 20 gündür yaptığımız direnişe, Ahmet Özer görevinin başına gelene kadar devam etme kararı aldık.

Buradan bir çağrım aslında Esenyurt Emniyet Müdürü'ne değil, İstanbul İl Emniyet Müdürü, valiye değil. İçişleri Bakanına ve dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan'adır. Giremezsiniz diye bariyer çektiniz girdik. Artık bu bariyerlerin içine de giriyoruz, dışına da çıkıyoruz, belediyeye de giriyoruz. Bu bariyerin size faydası yok, esnafa zararı var. Artık bu bariyerleri kaldırın, esnafın canına tak etti. Bu bariyerleri kaldırın meydandaki işgali bitirin.

Bir teşekkürüm var, o da bütün provokasyonlara kanunsuz emirlere rağmen ki amaç şuydu, bu milletin evladı polis memurlarımızı, her birisi baba, anne olan, evlat olan, eş olan, kardeş olan polis memurlarımızı milletin vekili ile karşı karşıya getirip, büyük bir sabır ve olgunlukla davranarak, polise en küçük kötü muamelede bulunmayan yöneticilerimiz, milletvekillerimiz ve Esenyurtlular. Arkadaşlarımıza ve verilen kanunsuz emirlerin onları da mağdur ettiğini bildiğimiz polis kardeşlerimize ve evlatlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu oyunu bozduk, bozmaya devam edeceğiz.

Bugün il başkanım sordu 'en ufak bir kötü muamelemiz oldu mu, polise saygısızlık oldu mu?' bunu Esenyurt Emniyet Müdürüne sorabilirler. Bu yüzden partiyi ve Esenyurt'u kriminalize etmeye, suçlu, çatışmacı göstermeye çalışan zihniyeti bir kez daha milletimize şikayet ediyoruz.

Gelelim Ahmet Özer'e. Bir akademisyen, bir kanaat önderi, bir aile babası, gerçek bir vatansever olan Ahmet Özer'e. Gece yarısı bastılar, evrakları alırken bile avukatlara izin vermediler. Bir şeyler bulup suçlayacaklar, bomboş gerekçelerle tutukladılar. Bu tutuklamaya Türkiye'nin en iyi ceza hukukçuları 40 sayfalık itiraz dilekçesi yazdılar. 40 dakikada okumaların mümkün olmadığı metni 40 dakikada reddettiler."