Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Özgür Özel: Sağlıkta yeni kurucu irade şart | Son dakika haberleri

        Özgür Özel: Sağlıkta yeni kurucu irade şart

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Eczacıları Birliği 45'inci Olağan Büyük Kongresi'nde, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin programında ve gelecek eczacılıkla ilgili ortaya koyduğu iyileştirmede mutlaka herkes CHP iktidarında, sağlık hizmetlerine mutlaka son derece kamucu bir yerden yaklaşıldığını görecek" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 23:58 Güncelleme: 20.11.2025 - 23:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özgür Özel: Sağlıkta yeni kurucu irade şart
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da Türk Eczacıları Birliği 45'inci Olağan Büyük Kongresi'ne katıldı. Özel, hangi görüşten olursa olsun siyasete ilgi duyan tüm eczacıları desteklediğini ve teşvik ettiğini söyledi.

        Cuma günü partisinin program değişikliğine yönelik tanıtım toplantısı yapacağını söyleyen Özel, "Ülkede gördüğümüz sorunları tespit etmeyi değil, nasıl çözeceğimizi ve iktidar olduğumuzda, ne noktaya hangi alandaki sorunu çözerek geleceğimizi anlattığımız bir süreç olacak. Sağlığa, sağlık hizmetlerinin sunumuna son derece kamucu bir yerden baktığımızı, ilaç, eczacılık hizmetinin sorunlarını çok yakından bilip, buna hem kamunun menfaatini ki yaşadığımız süreçleri karşılaştırırsanız hep öyle görünür. Örneğin market eczanelerinin, zincir eczanelerin olduğu ülkede ilaç bağımlılığı da daha fazladır. İlacın kötüye kullanımı da daha fazladır. Tedavinin birim maliyeti, ilacın birim maliyeti de hasta başına çok daha fazladır. Halk eczaneleri hem hastayı korur, hem kamuyu korur, hem mesleğin kendisini korur. Bu açıdan Cumhuriyet Halk Partisi’nin programında ve gelecek eczacılıkla ilgili ortaya koyduğu iyileştirmede mutlaka herkes CHP iktidarında, sağlık hizmetlerine mutlaka son derece kamucu bir yerden yaklaşıldığını görecek" açıklamasında bulundu.

        "AYRIMSIZ SİSTEMİ BİZDEN DUYACAKSINIZ"

        Özel, "Adil bir vergi sistemi ile ve prime dayalı değil; vergilerle, adil toplanan vergilerle, çok kazanandan çok vergi alınan, az kazanandan az vergi alınan, hiç kazanmayandan hiç alınmayan bir sistemde, sosyal güvenlik sisteminin primlerle değil, aksine adil toplanmış vergilerle desteklendiği, özel hastaneciliğin özendirilip, güçlendirip olmazsa olmaz ve sınıfsal olarak erişebilenlerin en iyi hizmeti alıp, erişemeyenlerin alabildiğine razı olduğu bir sistemden; eşit, ayrımsız ve mümkün olduğunca ücretsiz ve özel hastaneleri süreç içinde kendi pozisyonlarında değerlendiren ve bir geçiş sürecine tabi tutan bir sağlık sistemini bizden duyacaksınız. Devamında eczacılığın, başta eczacı emeğinin ilaç fiyatından kurtarıldığı bir öneriyi duyacaksınız. Türkiye’nin, Cumhuriyet’in 102’nci yılında ve Türk eczacılarının da kurumsal meslek birliklerinin 69’uncu yılında artık bir değişime, bir dönüşüme, bundan sonra geri dönülemez hasarların önüne geçilebilecek yeni bir kurucu iradeye ihtiyaç var" dedi.

        "ECZACILARDAN DA KİMSE ENDİŞE ETMESİN"

        Özel, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın, mezhebine göre, oturduğu yere göre anayasada tam eşit olduğu, bu anayasal eşitlik üzerinden devletin, Cumhuriyet’in güçlü bir yurttaş için yurttaşın üzerine titrediği, hem ekonomik olarak, sağlık olarak, aldığı bakım hizmetleri olarak, doğduğu günden hayatının son bulduğu güne, taziyesine kadar devletin güçlü bir yurttaş için üzerine titrediği, hem jeopolitik açıdan, hem birer birer, hem yaş gruplarıyla gençlerin ya da çocuksuz büyümüş çocuğu olmayan bir yaşlının, hem jeopolitik olarak ülkenin durduğu yerden, hem yaş gruplarına göre, hem meslek gruplarına göre tüm vatandaşların kendini güvende hissettiği ve hep birlikte yeni bir kalkınma modeli ile sanayiciye, ihracatçıya, üreticiye düşmanlık yapmadan ama yeni bir kalkınma modeli ile kalkındığımız, onu adaletli ve eşit paylaştığımız, onun üzerinden doğru bir şekilde vergiyi de miras hukukunu da her şeyde doğru kurguladığımız ve dünyanın en zengin ülkesi olabilecek en müreffeh ülkesi olabilecek bu ülkeye bugünleri yaşatmadığımız, bu günlerden başka bir yere taşıdığımız bir Türkiye’nin mümkün olduğunu biliyoruz. Bunun için biz Türkiye’ye diyoruz ki; kimse üzülmesin, kimse enseyi karartmasın. Her şey çok güzel olacak. Eczacılardan da kimse endişe etmesin" ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cevdet Yılmaz: Gençlere 250 bin lira evlilik kredisi vereceğiz
        Cevdet Yılmaz: Gençlere 250 bin lira evlilik kredisi vereceğiz
        Putin'den komuta noktasına ziyaret
        Putin'den komuta noktasına ziyaret
        Dursun Özbek'ten bahis soruşturması açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis soruşturması açıklaması!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        Otel sahibi ve çalışanına yakalama kararı!
        Otel sahibi ve çalışanına yakalama kararı!
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor