Özgür Özel: Sağlıkta yeni kurucu irade şart

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da Türk Eczacıları Birliği 45'inci Olağan Büyük Kongresi'ne katıldı. Özel, hangi görüşten olursa olsun siyasete ilgi duyan tüm eczacıları desteklediğini ve teşvik ettiğini söyledi.

Cuma günü partisinin program değişikliğine yönelik tanıtım toplantısı yapacağını söyleyen Özel, "Ülkede gördüğümüz sorunları tespit etmeyi değil, nasıl çözeceğimizi ve iktidar olduğumuzda, ne noktaya hangi alandaki sorunu çözerek geleceğimizi anlattığımız bir süreç olacak. Sağlığa, sağlık hizmetlerinin sunumuna son derece kamucu bir yerden baktığımızı, ilaç, eczacılık hizmetinin sorunlarını çok yakından bilip, buna hem kamunun menfaatini ki yaşadığımız süreçleri karşılaştırırsanız hep öyle görünür. Örneğin market eczanelerinin, zincir eczanelerin olduğu ülkede ilaç bağımlılığı da daha fazladır. İlacın kötüye kullanımı da daha fazladır. Tedavinin birim maliyeti, ilacın birim maliyeti de hasta başına çok daha fazladır. Halk eczaneleri hem hastayı korur, hem kamuyu korur, hem mesleğin kendisini korur. Bu açıdan Cumhuriyet Halk Partisi’nin programında ve gelecek eczacılıkla ilgili ortaya koyduğu iyileştirmede mutlaka herkes CHP iktidarında, sağlık hizmetlerine mutlaka son derece kamucu bir yerden yaklaşıldığını görecek" açıklamasında bulundu.

"AYRIMSIZ SİSTEMİ BİZDEN DUYACAKSINIZ" Özel, "Adil bir vergi sistemi ile ve prime dayalı değil; vergilerle, adil toplanan vergilerle, çok kazanandan çok vergi alınan, az kazanandan az vergi alınan, hiç kazanmayandan hiç alınmayan bir sistemde, sosyal güvenlik sisteminin primlerle değil, aksine adil toplanmış vergilerle desteklendiği, özel hastaneciliğin özendirilip, güçlendirip olmazsa olmaz ve sınıfsal olarak erişebilenlerin en iyi hizmeti alıp, erişemeyenlerin alabildiğine razı olduğu bir sistemden; eşit, ayrımsız ve mümkün olduğunca ücretsiz ve özel hastaneleri süreç içinde kendi pozisyonlarında değerlendiren ve bir geçiş sürecine tabi tutan bir sağlık sistemini bizden duyacaksınız. Devamında eczacılığın, başta eczacı emeğinin ilaç fiyatından kurtarıldığı bir öneriyi duyacaksınız. Türkiye’nin, Cumhuriyet’in 102’nci yılında ve Türk eczacılarının da kurumsal meslek birliklerinin 69’uncu yılında artık bir değişime, bir dönüşüme, bundan sonra geri dönülemez hasarların önüne geçilebilecek yeni bir kurucu iradeye ihtiyaç var" dedi. "ECZACILARDAN DA KİMSE ENDİŞE ETMESİN" Özel, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın, mezhebine göre, oturduğu yere göre anayasada tam eşit olduğu, bu anayasal eşitlik üzerinden devletin, Cumhuriyet’in güçlü bir yurttaş için yurttaşın üzerine titrediği, hem ekonomik olarak, sağlık olarak, aldığı bakım hizmetleri olarak, doğduğu günden hayatının son bulduğu güne, taziyesine kadar devletin güçlü bir yurttaş için üzerine titrediği, hem jeopolitik açıdan, hem birer birer, hem yaş gruplarıyla gençlerin ya da çocuksuz büyümüş çocuğu olmayan bir yaşlının, hem jeopolitik olarak ülkenin durduğu yerden, hem yaş gruplarına göre, hem meslek gruplarına göre tüm vatandaşların kendini güvende hissettiği ve hep birlikte yeni bir kalkınma modeli ile sanayiciye, ihracatçıya, üreticiye düşmanlık yapmadan ama yeni bir kalkınma modeli ile kalkındığımız, onu adaletli ve eşit paylaştığımız, onun üzerinden doğru bir şekilde vergiyi de miras hukukunu da her şeyde doğru kurguladığımız ve dünyanın en zengin ülkesi olabilecek en müreffeh ülkesi olabilecek bu ülkeye bugünleri yaşatmadığımız, bu günlerden başka bir yere taşıdığımız bir Türkiye’nin mümkün olduğunu biliyoruz. Bunun için biz Türkiye’ye diyoruz ki; kimse üzülmesin, kimse enseyi karartmasın. Her şey çok güzel olacak. Eczacılardan da kimse endişe etmesin" ifadelerini kullandı.