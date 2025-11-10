Özgür Turhan'dan Deniz Bağdaş'ın şiddet iddialarına yanıt

Komedyen Özgür Turhan ile YouTuber eşi Deniz Bağdaş, Şubat ayında evliliklerini sonlandırmıştı. Çiftin Rohan adını verdikleri bir oğulları bulunuyor ve son dönemde yaşanan bir olayla yeniden gündeme geldi.

Deniz Bağdaş, eski eşinin kendisine şiddet uyguladığını ve bu şiddeti hem oğlu Rohan hem de kendi annesi önünde gerçekleştirdiğini iddia ederek tüm yasal işlemleri başlattığını duyurmuştu. Bağdaş ayrıca, kendisine yönelik 'aldatan kadın' vurgularından rahatsızlık duyduğunu da belirtmişti.

REKLAM

Özgür Turhan’dan konuyla ilgili X hesabından uzunca bir açıklama yaptı.

"10 yıllık süre içerisinde kendisine sesimi yükselttiğime dair bir şahit bile bulamaz" diyen Turhan, Deniz Bağdaş’ın kendisini 'şiddet uygulamakla' suçladığını ve bu iddiaların gerçek dışı ve tutarsız olduğunu söyledi. Turhan, boşanma sürecinde avantaj sağlamak amacıyla delil olmadan böyle bir yola başvurulduğunu öne sürdü.

Eski eşinin davranışlarına da değinen Turhan, "Beni aldattın, eve defalarca ayakta duramayacak kadar alkollü geldin, aile ekonomisine katkıda bulunmadın" sözleriyle Bağdaş’ı sadakatsiz ve sorumsuz davranmakla suçladı.